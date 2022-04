Une nouvelle espèce de mille-pattes nommée d’après la chanteuse Taylor Swift

Taylor Swift, chanteuse et compositrice américaine qui a remporté 10 Grammy Awards, 23 Billboard Music Awards, un Emmy, 29 American Music Awards (artiste le plus gagnant), entre autres prix et nominations divers, a reçu un nouvel honneur. Elle a maintenant une nouvelle espèce de mille-pattes à griffes tordues (communément appelée mille-pattes) à appeler la sienne.

Nannaria swiftae est l’une des 16 espèces de poux mille-pattes nouvellement découvertes. Image : Derek Hennen

Le mille-pattes Nannaria swiftae rejoint 16 autres nouvelles espèces découvertes dans les Appalaches américaines. Ces invertébrés méconnus jouent un rôle précieux dans la nature : en décomposant les feuilles mortes, ils libèrent leurs nutriments dans l’écosystème.

Ils vivent sur le sol de la forêt, où ils se nourrissent de feuilles en décomposition et d’autres matières végétales, et sont en fait assez difficiles à attraper, car ils ont tendance à rester enfouis dans le sol, la plupart du temps restant complètement sous la surface.

Un article publié dans la revue scientifique Clés Zoo vendredi dernier (15) décrit l’étude, qui est signée par les scientifiques Derek Hennen, Jackson Means et Paul Marek, de Virginia Tech, USA.

Ils ont mené un projet pluriannuel visant à collecter de nouveaux spécimens de mille-pattes à griffes tordues dans l’est des États-Unis. Pour cela, ils se sont rendus dans 17 États américains, vérifiant sous la litière de feuilles, de roches et de bûches pour trouver des spécimens afin de séquencer leur ADN et de les décrire scientifiquement.

En analysant plus de 1800 spécimens collectés lors de leur étude de terrain ou issus de collections universitaires et muséales, les auteurs ont décrit 17 nouvelles espèces. Ils ont découvert que les mille-pattes préfèrent vivre dans des habitats forestiers près des cours d’eau et se retrouvent souvent enfouis sous terre, présentant des comportements plus énigmatiques que ceux de leurs proches parents.

Les mille-pattes nouvellement décrits mesurent entre 18 et 38 mm de longueur, ont des corps allant du brun caramel au noir avec des taches blanches, rouges ou oranges et des pattes blanches. Les mâles ont de petites griffes plates tordues sur leurs pattes antérieures, ce qui est à la base de leur nom commun.