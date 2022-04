Regardez en direct la sortie dans l’espace de deux cosmonautes sur l’ISS

Deux cosmonautes effectuent une activité extravéhiculaire (EVA) sur la Station spatiale internationale (ISS) ce lundi (18). Prévue pour durer sept heures, la sortie dans l’espace a commencé à 11h25 (GMT) et est diffusée en direct par la NASA sur son site Web, son application et sa chaîne YouTube.

Vêtus de leurs encombrantes combinaisons spatiales Orlan, les cosmonautes Oleg Artemyev et Denis Matveev, tous deux de l’agence spatiale russe Roscosmos, activent des systèmes sur le module scientifique Nauka, qui est arrivé à l’ISS en juillet de l’année dernière. Les activités se poursuivront lors d’une deuxième sortie dans l’espace, qui doit avoir lieu le 28 avril.

« Au cours de la première sortie dans l’espace, les cosmonautes installeront et connecteront un panneau de commande pour le bras robotique européen, un système de manipulation de 37 mètres de long monté sur le module de laboratoire polyvalent Nauka », a révélé la NASA dans un communiqué. «Ils retireront également les housses de protection des bras et installeront des mains courantes sur le Nauka. Le bras sera utilisé pour déplacer les astronautes et le fret autour du segment russe de la station. »

Dans un deuxième temps, ils retireront les couvertures thermiques de protection du module qui ont été utilisées lors de son lancement mais qui ne sont plus nécessaires. Les cosmonautes effectueront également des travaux supplémentaires sur le nouveau bras robotique.

Les deux sorties dans l’espace d’Artemyev et Matveev ne sont probablement que le début de l’activation complète des systèmes de Nauka. Selon la NASA, davantage de sorties dans l’espace seront nécessaires pour configurer entièrement le bras robotique et activer une nouvelle chambre à air dans le module pour de futures excursions.

