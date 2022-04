Des scientifiques trouvent des preuves des plus anciennes aurores célestes dans un ancien document chinois

La plus ancienne aurore céleste s’est produite dans la Chine ancienne, à une période « proche de la fin du règne du roi Zhao de la dynastie Zhou ». Le monarque a dirigé l’un des cinq anciens États de la nation asiatique, plus précisément entre les années 977 avant JC (avant JC) jusqu’à sa mort au combat 20 ans plus tard.

La source de l’information est une étude réalisée par des scientifiques de l’Université de Nagoya au Japon, qui a identifié l’enregistrement dans un passage du document connu sous le nom de « Annals of Bamboo » – un matériau extrêmement ancien plein de chroniques sur divers événements dans l’ancien Chine – qui parle d’une nuit où la région centrale du pays a vu « cinq lumières colorées dans le ciel ».

Lire aussi

Les premières aurores boréales ont été observées dans la Chine ancienne, pendant une période de guerre civile extrême entre les sept États majoritaires de la nation asiatique (Image : Erkki Makkonen/)

Selon les scientifiques, le récit a probablement été écrit entre 977 avant JC et 957 avant JC, et bien que le moment exact soit incertain, sa description est cohérente avec une tempête géomagnétique particulièrement forte. À l’époque, disent les scientifiques, l’axe de la Terre était incliné d’environ quinze degrés (15 degrés) du côté eurasien, ce qui rendrait plus facile de voir les lumières en Chine.

Les orages géomagnétiques sont des événements météorologiques résultant d’éjections de masse coronale – en termes simplistes, un morceau de Soleil se détache de l’étoile et est emporté par les vents solaires vers la Terre : d’un côté bénéfique, cela provoque les soi-disant aurores boréales. D’un point de vue très négatif, cela peut entraîner des inconvénients allant des pannes de communications électroniques au retrait des satellites de leurs orbites, en plus d’être très dangereux pour les astronautes.

Le nouveau record prend la première place de l’événement considéré, jusqu’alors, comme la plus ancienne aurore céleste : une série de lumières ont été observées entre 679 avant J.-C. et 655 avant J.-C., compilées sur des plaques métalliques et cunéiformes par des astronomes assyriens. En plus de ceux-ci, un autre événement, en 567 av. J.-C., a également été observé par le roi Nabuchodonosor de Babylone.

Les études qui retracent la chronologie des événements météorologiques sont d’une grande importance en science, car elles aident les experts à trouver des modèles de changement climatique qui peuvent avoir une grande influence sur la vie des gens. Les tempêtes solaires de grande ampleur peuvent avoir un impact majeur sur la Terre, donc toute préparation préalable que nous pourrions avoir est un avantage en notre faveur si de tels événements nous causaient des problèmes.

L’étude sur la découverte a été publiée dans la revue scientifique Progrès de la recherche spatiale.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !