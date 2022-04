Une éruption solaire à Pâques a provoqué des pannes de radio et apportera de nouveaux événements

Une éruption solaire résultant d’une récente éjection de masse coronale s’est produite ces vacances de Pâques, causant des problèmes tels qu’une panne de radio dans l’hémisphère nord de la Terre. De plus, les experts qui ont analysé l’épisode ont déclaré qu’il ne devrait s’agir que du premier des nouveaux événements possibles qui devraient se produire tout au long de la semaine.

L’explosion, classée « Type 2, Classe X », a pris naissance quelque part entre les régions 2993 et ​​2994 du Soleil – une zone particulièrement active qui, selon les autorités, a connu une augmentation considérable des éjections du côté ouest de notre Terre. étoile.

Une éruption solaire de classe X est, selon les experts, le type le plus puissant à être éjecté par le Soleil. Cependant, comme la masse coronale éjectée est sortie du côté est de l’étoile, il est peu probable qu’elle se dirige vers la Terre.

En plus de la classe X (qui peut balayer les satellites hors de l’orbite terrestre et causer des problèmes aux astronautes), il existe des classes M (également puissantes, qui peuvent influencer l’apparition d’aurores boréales), B et C (plus modérées) et A (la plus petit). et plus faible).

La tempête actuelle de classe X suit une autre du même niveau le 30 mars – et plusieurs autres tempêtes C et M au cours des quatre ou cinq dernières semaines.

Cette augmentation de fréquence est due au fait que le Soleil, qui a une activité divisée en hauts et en bas, se « réveille » d’une interruption d’environ 11 ans. Pour cette raison, les experts en météorologie et les astronomes prévoient une plus grande occurrence d’événements solaires dans les années à venir.

Heureusement, aucun autre rapport dangereux de dommages n’a été enregistré à la suite de l’éruption solaire de Pâques, qui a culminé samedi après-midi dernier.

