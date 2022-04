Abandonner? La NASA rappelle une fusée lunaire de la rampe de lancement après des tentatives de ravitaillement infructueuses

Apparemment, la NASA a décidé de faire une pause dans ses tentatives de fournir la méga fusée Space Launch System (SLS), un véhicule spécialement conçu pour le programme Artemis, qui vise à ramener les humains sur la Lune.

Méga-fusée lunaire SLS, avec la capsule Orion sur le dessus, positionnée sur la rampe de lancement pour effectuer des tests de pré-lancement cruciaux. Image : NASA/Ben Smegelsky

Bien qu’elle ait annoncé que le test humide crucial reprendrait jeudi prochain (21), l’agence spatiale américaine a décidé de retirer le SLS de la rampe de lancement et de le renvoyer dans une installation de traitement pour corriger une série de problèmes identifiés ces dernières semaines.

Le soi-disant test humide comprend une variété de tests clés conçus pour montrer que le SLS, la capsule Orion et son infrastructure au sol associée sont prêts pour la mission Artemis 1 : un vol sans pilote autour de la Lune, d’une durée d’environ 26 jours.

Lors de ce vol, les performances de la fusée SLS et de la capsule Orion seront évaluées par les scientifiques du projet. Si tout se passe bien, la prochaine étape est la mission Artemis 2, un vol habité avec la même trajectoire, mais d’une durée de 10 jours, prévu pour 2024. Le premier atterrissage humain sur la Lune depuis 1972, devrait avoir lieu entre mi-2025 et 2026. .

Cependant, tout ce calendrier dépend de l’achèvement de l’essai humide, qui a commencé le 1er avril sur le Pad 39B au Kennedy Space Center (KSC) de la NASA en Floride.

Les choses devaient se terminer environ 48 heures plus tard, avec le chargement d’hydrogène liquide et d’oxygène liquide dans les propulseurs SLS et l’exécution d’un compte à rebours de lancement simulé.

Cependant, les membres de l’équipe Artemis 1 ont rencontré plusieurs problèmes qui ont retardé ces étapes. Ils ont décidé d’interrompre le processus pour donner la priorité au lancement de la mission Ax-1, le premier vol habité privé vers la Station spatiale internationale (ISS) sans la présence d’un astronaute actif d’aucune agence fédérale, qui a eu lieu le 8 .

La NASA modifie le processus de test humide des mégafusées lunaires SLS

L’essai humide a repris lundi dernier (12), dans un format modifié : après avoir découvert une valve défectueuse dans le lancement mobile inférieur qui supporte la pile SLS + Orion, l’équipe a décidé de ne fournir que l’étage principal de la fusée, laissant sans ravitaillement son niveau supérieur.

Les techniciens ont alors commencé à alimenter l’étage principal mercredi, comme prévu, mais se sont arrêtés lorsqu’ils ont remarqué que de l’hydrogène liquide fuyait de l’une des « lignes ombilicales » qui reliaient la tour de lancement mobile au SLS.

Après avoir terminé cet effort d’approvisionnement, les membres de l’équipe Artemis 1 ont pris le temps d’examiner leurs données et leurs options. Ils ont d’abord laissé la porte ouverte pour reprendre la procédure cette semaine, mais c’est désormais hors de question.

L’équipe a décidé de faire rouler la pile Artemis 1 du Pad 39B vers le bâtiment d’assemblage de véhicules KSC pour remplacer la valve défectueuse et enquêter sur l’ombilical qui fuit.

« Pendant ce temps, l’agence examinera également les calendriers et les options de démonstration des opérations de chargement des propulseurs avant le lancement », ont déclaré samedi des responsables de la NASA dans une mise à jour.

Une nouvelle déclaration qui devrait être publiée lundi après-midi devrait fournir de nouvelles mises à jour sur les plans de l’agence concernant les tests de pré-lancement de la mission Artemis 1.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !