La galaxie spirale à 55 millions d’années-lumière de la Voie lactée cache un « monstre cosmique »

Les images du télescope spatial Hubble, prises par l’instrument Wild Field Camera 3, apportent toujours des enregistrements impressionnants de l’univers. L’une d’elles, révélée ce lundi (18), montre M91, une galaxie spirale située à 55 millions d’années-lumière de la Voie lactée.

Selon l’équipe responsable de l’observatoire qui photographie le cosmos depuis plus de 30 ans, dans le cadre d’un partenariat entre la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA), la galaxie M91 se situe dans la constellation de Coma Berenices, également appelée Berenice’s Hair.

Carte de localisation de la constellation Coma Berenices, également appelée Berenice’s Hair, où se trouve la galaxie spirale M91. Image : Roberto Mura – Creative Commons

Selon le site Astronomy for Amateur, il s’agit d’une constellation difficile à identifier car composée d’étoiles faibles. Elle se situe entre les constellations de Boötes et du Lion (avant d’être considérée comme une constellation indépendante, la Chevelure de Bérénice faisait partie de la figure du Lion, représentant le bout de la queue de l’animal).

Son nom est lié à la reine d’Égypte Bérénice II, mariée au roi Ptolémée III. Elle aurait coupé ses propres cheveux et les aurait offerts aux dieux en remerciement pour le retour sain et sauf de son mari d’une guerre.

Et M91, une galaxie spirale barrée (un tourbillon d’étoiles qui entourent un point central), cache un grand monstre astronomique. Comme notre propre galaxie, elle contient un trou noir supermassif en son centre. Et il pèse entre 9,6 et 38 millions de fois plus que le Soleil.

Enregistrement réalisé par le télescope Hubble de la galaxie M91, située dans la constellation Cabeleira de Berenice. Cette galaxie spirale contient un trou noir dont la masse peut atteindre 38 millions de fois celle du Soleil. Image : ESA/Hubble & NASA, J. Lee et l’équipe PHANGS-HST

Cette image fait partie d’un effort pour construire un « trésor de données astronomiques », explorant les connexions entre les jeunes étoiles et les nuages ​​de gaz froid dans lesquels elles se forment. Pour ce faire, les astronomes ont utilisé Hubble pour obtenir des observations ultraviolettes et visibles de galaxies déjà vues aux longueurs d’onde radio par l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).

Pour obtenir et analyser les données de Hubble, les astronomes doivent d’abord rédiger une proposition détaillant ce qu’ils veulent observer et soulignant l’importance scientifique de leurs observations.

Ces propositions sont ensuite anonymisées et jugées sur leur mérite scientifique par divers experts. Le processus est incroyablement compétitif : pour vous donner une idée, après le dernier appel à projets, seulement 13 % environ des propositions ont été sélectionnées pour avoir accès aux images et données captées par le mythique observatoire spatial.

