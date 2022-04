Pink Moon illumine le ciel : découvrez les images et apprenez à observer

Cette photo a été prise ce Soir de la Pleine Lune Rose du 16 avril 2022. pic.twitter.com/fgIaz60USs — Ari’EL🐾🦁🐅🐆🐈⬛🐕🐻🐝🐎🦡🦘🐋🐬🕷🐞🐉🦭🦇🐺🦊🦦 (@morgana_ariel) 17 avril 2022

Vous voulez voir la lune rose ? Les applications vous donnent un « étirement »

Pour connaître l’heure exacte du coucher du soleil dans votre ville, il vous suffit de demander à Google : « OK Google, quand le soleil se couchera-t-il aujourd’hui ? ». Pour savoir où chercher, utilisez simplement une application boussole.

Ceux qui utilisent un iPhone n’ont pas besoin d’une application supplémentaire, utilisez simplement Compass, qui fait partie d’iOS. Pour Android, une bonne option est Just a Compass de PixelProse SARL, qui est beau, simple, gratuit et, surtout, sans .

En plus de la direction dans laquelle pointe le téléphone portable, il indique également l’heure du lever et du coucher du soleil, son altitude et même la force du champ magnétique à proximité de l’appareil. Tout cela sur un seul écran.

