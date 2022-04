Les astronautes de la mission Ax-1 attendront encore un peu pour quitter l’ISS, selon la NASA

Les astronautes d’Ax-1, la première mission entièrement privée vers la Station spatiale internationale (ISS), devront attendre encore quelques jours pour rentrer chez eux. Selon le programme initial, l’équipage devait passer 10 jours dans le laboratoire orbital, mais les plans ont changé.

La NASA a annoncé que les voyageurs spatiaux quitteraient l’ISS mardi matin (19) et atterriraient mercredi matin (20) au large des côtes de la Floride, aux États-Unis.

Avec le retard de retour, l’équipage passera désormais environ 12 jours en orbite. Les astronautes d’Ax-1 se sont lancés dans l’espace le 8 avril à bord d’une capsule Crew Dragon au sommet d’une fusée SpaceX Falcon 9.

L’ancien astronaute de la NASA Michael López-Alegría est le commandant de la mission, qui comprend également le philanthrope canadien Mark Pathy, ainsi que l’homme d’affaires israélien Eytan Stibbe et l’homme d’affaires et pilote Larry Connor.

Astronautes de la mission Ax-1. Image : Espace axiome

Les astronautes veulent aller au-delà de l’ISS

La semaine dernière, les astronautes d’Ax-1 ont participé à une émission en ligne destinée aux enfants promue par le Houston Space Center au Texas, aux États-Unis.

Lorsqu’un étudiant a demandé si des voyageurs spatiaux privés aimeraient faire un voyage sur la lune, Larry Connor n’a pas tardé à répondre. « La réponse courte est : nous sommes tous de la partie ! On en a vraiment parlé et on s’est dit ‘hé, reviendrais-tu s’il y avait une opportunité d’aller sur la lune ?’ Il y a eu un oui retentissant. Alors s’il vous plaît, faites savoir aux gens de la NASA que l’équipage de l’Ax-1 est sur place », a-t-il plaisanté.

L’équipage a également répondu à de nombreuses questions habituelles que les astronautes reçoivent lors d’événements de vol. « Nous mangeons la plupart des mêmes choses que nous mangeons à la maison, mais réhydratées ou emballées pour minimiser les dégâts », a expliqué Pathy.

