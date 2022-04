La NASA reprendra l’approvisionnement en SLS pour la mission Artemis 1 la semaine prochaine

Après avoir annulé le « wet test » de son Space Launch System (SLS), la NASA retentera sa chance mardi prochain (21). Le SLS enverra la mission Artemis 1 sur la Lune lors d’un vol de capsule Orion sans pilote, mais le « essai humide » a été annulé à plusieurs reprises depuis le début du mois en raison de problèmes techniques.

L’alimentation du SLS pour la mission Artemis 1 a repris le 14, mais a été interrompue par une fuite d’hydrogène liquide. La nouvelle tentative d’approvisionnement de la fusée sera la 4e faite par la NASA, ce qui devrait retarder la mission Artemis 1.

La semaine prochaine, la NASA et SpaceX lanceront Crew-4 avec des astronautes le 23, et il doit y avoir une période de 24 heures entre ce lancement et le ravitaillement en carburant du SLS pour la mission Artemis 1, donc tout retard supplémentaire pourrait envoyer des tests pour le suivant la semaine.

Les retards d’approvisionnement du SLS retardent la mission Artemis 1

La date de lancement de la mission Artemis 1 était jusqu’en mai 2022, mais elle a déjà été reportée à juin en raison de retards dans les tests d’approvisionnement. Lorsqu’elle sera finalement lancée, la mission devrait durer 26 jours, et pendant 6 de ces jours, elle orbitera autour de la Lune avant de retourner sur Terre.

En cas de succès, la NASA se préparera pour la mission Artemis 2, qui enverra des astronautes en orbite autour de la Lune en 2024. Si tout se passe bien avec ce calendrier, la mission Artemis 3 devrait amener les astronautes à atterrir près du pôle Sud de la Terre. 2025 ou 2026.

