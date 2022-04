La Pleine Lune Rose d’aujourd’hui samedi 16 avril : quand la voir à Pâques et pourquoi on l’appelle ainsi

A 20h55 aujourd’hui, samedi 16 avril, le ciel s’embellira de la magnifique Pleine Lune Rose, ainsi appelée en hommage à la floraison d’une plante.

Aujourd’hui, samedi 16 avril, brillera dans le ciel la spectaculaire Pleine Lune Rose, la première pleine lune du printemps – la Pleine Lune du Ver était le 18 mars – et aussi la Pleine Lune de Pâques, qui tombe cette année le dimanche 17. Alors appelée par les Amérindiens pour rendre hommage à la floraison de la plante Phlox subulata avec sa couleur rose caractéristique, la Pleine Lune Rose est également connue sous plusieurs autres noms, basés sur le calendrier lunaire traditionnel des différentes tribus. Comme le rapporte Almanac.com, les Algonquiens l’appelaient la « Lune de la rupture de la glace », tandis que le Dakota « Lune lorsque les rivières redeviennent navigables », tous deux faisant référence à la fonte des glaces qui se produit par temps chaud. Les Tlingit l’appelaient « Lune des plantes et arbustes qui bourgeonnent » et les Oglala « Lune de l’herbe rouge qui apparaît », en hommage à la renaissance des plantes. D’autres noms sont dédiés aux animaux, comme « Lune quand les canards reviennent » (Lakota), « Lune quand les oies pondent leurs œufs » (Dakota) et Luna Rana. La pleine lune rose deviendra en fait pleine à 20h55 ce soir, mais comme le disque lunaire apparaît plein plusieurs heures avant et après la phase de pleine lune réelle, il semblera plein pendant trois jours, y compris Pâques, comme indiqué sur l’officiel Site Web de la NASA. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne pas rater le spectacle astronomique.

La Pleine Lune Rose d’aujourd’hui samedi 16 avril 2022 : la signification du nom

Comme indiqué, le nom Luna Full Rosa dérive de la floraison d’une plante appartenant à la famille des Polemoniaceae, Phlox subulata, dont les fleurs en avril rosissent les merveilleux paysages nord-américains, en particulier ceux de l’est et du centre des États-Unis. Pour les Amérindiens, ces étendues de fleurs délicatement colorées représentaient une renaissance après les rigueurs de la saison froide. Les tribus avaient l’habitude de dédier aux différentes pleines lunes les noms d’événements naturels significatifs pour la vie des communautés ; les fleurs de cette plante étaient sans aucun doute les meilleurs annonciateurs d’un autre hiver passé.

Quand voir la Pleine Lune Rose aujourd’hui samedi 16 avril : horaires

Aujourd’hui, la Lune se lèvera à 19h40 (heure de Rome) à l’Est, au cœur de la constellation de la Vierge. La pleine lune réelle se produira à 20h55, alors qu’elle sera encore assez basse à l’horizon oriental. Comme indiqué, cependant, à nos yeux, le disque lunaire apparaît plein pendant un certain temps avant et après la phase lunaire de plénitude, donc la Pleine Lune Rose nous accompagnera également tout au long de la journée de Pâques. Le dimanche 17 se couchera à 06h28 dans le ciel d’ouest et se lèvera à 20h56. Nous soulignons que le nom « Rosa » n’a rien à voir avec la couleur ; le satellite de la Terre nous apparaîtra en effet dans le jaune pâle classique lorsqu’il sera haut dans le ciel. Lorsqu’il est proche de l’horizon, il peut apparaître rougeâtre à la place.

Le calendrier de la pleine lune de 2022 et d’autres phénomènes célestes dans le ciel d’avril

La Pleine Lune Rose n’est qu’un des magnifiques spectacles astronomiques qui nous attendent d’ici la fin du mois. L’un des plus spectaculaires est sans aucun doute le splendide et rare alignement avec Mars, Saturne, Jupiter et Vénus à l’aube du 20 avril. En réalité, le quatuor commencera à se former ces jours-ci, mais ce n’est que le 20 avril que Jupiter sera suffisamment haut à l’horizon pour être apprécié. Le 23 avril, le spectacle s’améliorera encore, car la lune sera également ajoutée aux quatre planètes. En plus de l’alignement, diverses conjonctions astrales seront également visibles, comme l’a rapporté l’Union italienne des astronomes amateurs (UAI) ; nous attendent celui entre Mars et la Lune dans la constellation du Verseau à l’aube du 26 avril, celui entre la Lune, Vénus et Jupiter à l’aube du 27 avril entre le Verseau et les Poissons ; et celle entre Vénus et Jupiter le 30 avril, la plus spectaculaire de toutes, étant donné que les planètes les plus brillantes de la voûte céleste seront très proches. A ne pas manquer également les pics maximaux de certaines pluies de météores qui enflammeront le ciel : ceux des Lyrides (22 avril), pour lesquels 10 à 30 météores sont attendus par heure ; des alpha Bootids (27 avril) et des mu Virginids, attendus pour le 30 avril. Pour ceux qui ont un télescope nous conseillons l’observation des comètes 19/P Borrelly, 104/P Kowal, C/2019 L3 ATLAS et C/2017 K2 PANSTARRS. Vous trouverez ci-dessous la liste des prochaines pleines lunes de l’année.

16 avril

16 mai

14 juin (Superluna)

13 juillet (Superluna)

12 août

10 septembre

9 octobre

8 novembre

8 décembre