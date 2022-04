L’ESA réalise avec succès un test critique sur la super-fusée Ariane 6

Selon le directeur général de l’Agence spatiale européenne (ESA), Josef Aschbacher, la super fusée Ariane 6, développée par Arianespace, devrait être le lancement « prioritaire » de l’agence pour 2022.

En développement depuis 2014 par la société aérospatiale française, l’Ariane 6 devait être lancée en 2020, mais a vu son plan reporté en raison de la pandémie de Covid-19, ainsi que de problèmes techniques constatés lors de certains tests primaires. Depuis, l’ESA travaille sur une prévision de lancement pour juin 2022.

Ariane 6 est le principal projet de l’ESA pour le transport de charges super-lourdes, qui est en cours de développement pour remplacer dans un avenir proche la célèbre Ariane 5. L’idée est qu’Arianespace pourra réduire les coûts de lancement de la nouvelle fusée afin de pour concurrencer la Falcon 9 de SpaceX – cependant, la fusée européenne n’est pas réutilisable, ce qui renchérit considérablement le coût de chaque mission.

Selon un communiqué de l’ESA publié jeudi, le véhicule subit une dernière série d’essais, qui visent à valider le système de conduites de carburant et de bras de support mécaniques qui le maintiendront rempli d’hydrogène liquide et d’oxygène liquide à des moments critiques avant le décollage.

Les bras ombilicaux supérieurs fournissent du carburant de recharge cryogénique et permettent de vidanger le carburant en toute sécurité si un lancement est interrompu. Image : ESA

Comme s’il s’agissait d’un véritable lancement, deux bras articulés fixés au sommet du mât d’Ariane 6 sur la rampe de lancement ont été séparés et rétractés tout en étant remplis d’hydrogène, qui est refroidi à l’état liquide à des températures cryogéniques. Cette manœuvre imite les secondes avant le décollage – exactement le même « test humide » que la NASA essaie de faire (sans succès) depuis plus de dix jours avec la mégafusée lunaire Space Launch System (SLS).

Les « criobraços » font partie du système de connexion fluidique qui se connecte à Ariane 6 dans le compte à rebours final au lancement. Ils soutiennent les bras ombilicaux supérieurs qui fournissent du carburant de recharge cryogénique, maintiennent une bonne pressurisation des réservoirs, refroidissent les moteurs avant l’allumage et maintiennent généralement l’étage supérieur dans un état optimal jusqu’au point de décollage. Les mêmes bras ombilicaux permettent de vidanger le carburant en toute sécurité si un lancement est interrompu.

Chaque bras mesure 13 m de long et pèse 20 tonnes. L’un fournit de l’hydrogène liquide à -250°C, l’autre de l’oxygène liquide à -180°C. Au décollage d’Ariane 6, ces bras vont se détacher de la fusée puis partir en vrille rapidement, en seulement 2,6 secondes, pour ne pas gêner l’ascension du véhicule.

C’est une manœuvre qui demande une grande précision. Quasiment simultanément, il faut déconnecter les bras, protéger les flexibles d’alimentation des éjections de gaz des propulseurs et laisser passer le lanceur en évitant tout contact avec celui-ci.

Un contrepoids de 50 tonnes à l’intérieur du mât accélère la rétraction des bras. Un système d’amortissement intelligent permet aux bras de freiner avant la fin de leur basculement vers l’arrière afin de protéger les liaisons mécaniques avec le mât.

Le maintien des alimentations en fluide connectées à la fusée jusqu’au moment du décollage assure la meilleure disponibilité et la simplification de l’interfaçage avec le lanceur.

La déconnexion des bras cryogéniques d’Ariane 6 est beaucoup plus rapide que celle d’Ariane 5, dont la manœuvre intervient six secondes avant le décollage. Cela signifie que la suite d’Ariane 6 peut être déclenchée au dernier moment possible du compte à rebours, réduisant ainsi le risque de déconnexions inutiles en cas de lancement avorté.

Selon l’ESA, les tests de qualification technique se poursuivent. L’objectif est désormais d’achever le processus de qualification des lignes de remplissage hydrogène et oxygène et des interfaces lanceur pour les étages inférieur et intermédiaire.

