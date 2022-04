Nébuleuse en forme de papillon capturée par le télescope Spitzer

Ce vendredi (15), la NASA a publié un enregistrement impressionnant réalisé par le télescope Spitzer d’une pépinière stellaire en forme de papillon. L’observatoire a été retiré en 2020, et la fonction de capture d’images en lumière infrarouge de l’univers est désormais principalement entre les mains du télescope spatial James Webb (JWST).

Également connue sous le nom de Westerhout 40 (W40), la nébuleuse du papillon a été capturée par Spitzer en 2014 dans le cadre du MYStIX (Massive Study of Young Star Clusters in Infrared and X-Ray). W40 est située à environ 1 400 années-lumière du Soleil, à peu près à la même distance que la nébuleuse d’Orion, mais dans la direction opposée à travers le ciel.

La nébuleuse du papillon, également connue sous le nom de W40, vue par le télescope spatial Spitzer de la NASA, aujourd’hui à la retraite. Image : NASA/JPL-Caltech

« Les deux « ailes » du papillon sont des gouttes géantes de gaz interstellaire chaud qui soufflent des étoiles les plus chaudes et les plus massives de cette région », ont déclaré des responsables de la NASA dans un communiqué.

Des étoiles jusqu’à 10 fois la masse du Soleil se développent dans la nébuleuse, mais avec la naissance de ces étoiles vient la mort d’autres formations. « En plus d’être beau, W40 illustre comment la formation d’étoiles entraîne la destruction des nuages ​​mêmes qui ont contribué à les créer », indique le communiqué.

Dans les nuages ​​d’une nébuleuse, le gaz et la poussière sont attirés par la gravité pour former des amas denses qui peuvent devenir des étoiles s’ils atteignent une densité critique. Finalement, ces étoiles exploseront à la fin de leur vie et éjecteront probablement des nuages ​​​​de gaz et de poussière similaires à ceux observés dans W40. Puis le cycle recommence, de nouvelles étoiles naissent de la matière.

Lancé en 2003, le télescope spatial Spitzer a été l’observatoire infrarouge phare de la NASA pendant 16 ans, jusqu’à sa mise hors service en 2020, en partie en prévision du lancement du télescope spatial James Webb.

Lorsque Webb deviendra opérationnel, il sera encore plus puissant que Spitzer et capturera probablement des images de lieux astronomiques comme la nébuleuse du papillon plus en détail.

