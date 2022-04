Les astronautes de la mission Ax-1 veulent aller sur la Lune : « We are in !

Les astronautes d’Ax-1 ont été lancés dans l’espace vendredi dernier (8), à bord d’une capsule Crew Dragon, au sommet d’une fusée Falcon 9, toutes deux de SpaceX. L’ancien astronaute de la NASA Michael López-Alegría est le commandant de la mission, qui comprend également Mark Pathy du Canada, ainsi que Stibbe et Connor.

Ils font de la science sur l’ISS, où ils sont arrivés samedi (9). « Selon notre rôle particulier, nous avons entre 750 et plus de 1000 heures [de treinamento]et une partie de cette période de huit mois, nous nous entraînions essentiellement à plein temps », a déclaré Connor.

Tout l’équipage actuel de la Station spatiale internationale (ISS). Image : NASA/Axiom Space/Divulgation

L’équipage a répondu à de nombreuses questions habituelles que les astronautes reçoivent lors d’événements de vol. « Nous mangeons la plupart des mêmes choses que nous mangeons à la maison, mais réhydratées ou emballées pour minimiser les dégâts », a expliqué Pathy lorsqu’on lui a posé des questions sur la nourriture.

Dormir peut être un défi en flottant en microgravité, mais l’équipage considère cela davantage comme une activité amusante. « C’est tranquille. Aucun avion ne passe et aucune voiture dans la rue », a déclaré Stibbe. « Vous pouvez dormir où vous voulez. Vous pouvez dormir horizontalement – ​​comme nous le faisons à la maison – ou verticalement, à l’envers ou à l’envers.

Même López-Alegría, un vétéran de trois missions de navette spatiale avec 10 sorties dans l’espace à son actif et un long séjour à bord du laboratoire orbital, était très excité. C’était sa première fois à bord d’un Crew Dragon, et il a déclaré que le lancement était « très excitant ».

Selon lui, le lancement ressemble un peu à la conduite d’une voiture. « Si c’est une voiture rapide, on a l’impression que quelqu’un appuie trop fort sur l’accélérateur, mais cela dure une éternité. Il faut environ neuf minutes pour arriver en orbite, et pendant tout ce temps, nous ressentons cette accélération massive. Donc, en un mot, je dirais que c’est très amusant », a déclaré le commandant, ajoutant qu’il était ravi de voir la réaction de ses trois compagnons, tous nouveaux venus dans les vols spatiaux, alors qu’ils regardaient par la fenêtre pour voir de l’espace pour le première fois.

« Ses réactions étaient si authentiques, si précieuses et si pleines de joie, cela m’a presque fait monter les larmes aux yeux », a-t-il déclaré. « Ce fut une expérience merveilleuse pour eux tous et pour moi. »

L’équipage a également évoqué des aspects tels que la température à bord de l’ISS et le peu de temps libre dont ils disposent. Et, bien sûr, les questions ne manquaient pas sur la sensation de flotter en microgravité. « La microgravité est amusante, mais je pense que nous préférons vivre avec elle, avec la gravité », a-t-il déclaré, soulignant également son importance sur Terre. « Elle gâche ton corps, et nous ne pourrions pas marcher dans la rue [sem ela]. Les voitures ne pourraient plus circuler. Ce serait le pandémonium ! Je pense donc que nous avons tous besoin d’un peu de gravité dans nos vies.

