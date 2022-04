Certaines stars «mincissent» et une nouvelle étude suggère pourquoi

Des observations sans précédent par des astronomes de l’Université de Sydney, en Australie, ont trouvé un type « mince » d’étoile géante rouge. Ces stars ont subi une perte de poids spectaculaire, peut-être en raison de la présence d’un « voisin enfant libre ».

Publié ce jeudi (14) dans le magazine Astronomie naturellela découverte est une étape importante vers la compréhension de la vie des étoiles dans la Voie lactée.

Représentation du système binaire Mira, dans lequel une étoile géante rouge transfère de la masse à une naine blanche. Image : NASA/CXC/M. Weiss.

Il y a des millions d’étoiles géantes rouges dans notre galaxie. Ces objets frais et lumineux sont ce que notre Soleil deviendra dans quatre milliards d’années. Depuis quelque temps, les astronomes prédisent l’existence de géantes rouges plus fines. Maintenant, les scientifiques ont finalement réussi à confirmer son existence.

« Nous avons eu beaucoup de chance de trouver environ 40 géantes rouges plus fines, cachées dans une mer d’étoiles standard. Les géantes rouges plus fines sont soit plus petites, soit moins massives que les géantes rouges normales », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Yaguang Li, doctorant à l’Université de Sydney.

Les étoiles perdent de la masse en vieillissant

Comment et pourquoi ont-ils perdu du poids ? La plupart des étoiles dans le ciel sont dans des systèmes binaires – deux étoiles qui sont gravitationnellement liées ensemble. Lorsque les étoiles dans des binaires proches se dilatent, comme elles le font en vieillissant, une partie de la matière peut atteindre la sphère gravitationnelle de son compagnon et y être aspirée. « Dans le cas de géantes rouges relativement minuscules, nous pensons qu’un compagnon pourrait être présent », a déclaré Li.

L’équipe a analysé les données d’archives du télescope spatial Kepler de la NASA, qui entre 2009 et 2013 a enregistré en continu les variations de luminosité de dizaines de milliers de géantes rouges. À l’aide de cet immense ensemble de données incroyablement précises, l’équipe a effectué un recensement complet de cette population stellaire, fournissant la base pour détecter d’éventuelles aberrations.

Deux types d’étoiles anormales ont été révélées : les géantes rouges de très faible masse et les géantes rouges sublumineuses. Les étoiles de faible masse ne pèsent que 0,5 à 0,7 masse solaire, soit environ la moitié du poids de notre Soleil. Si les étoiles de très faible masse n’avaient pas soudainement perdu du poids, leurs masses indiqueraient qu’elles étaient plus âgées que l’âge de l’Univers, ce qui est impossible.

« Ainsi, lorsque nous avons obtenu les masses de ces étoiles pour la première fois, nous avons pensé qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas dans la mesure », a déclaré Li. « Mais il s’avère qu’il n’y en avait pas. »

À leur tour, les étoiles sublumineuses ont des masses normales, allant de 0,8 à 2,0 masses solaires. « Cependant, ils sont beaucoup moins « géants » que ce à quoi nous nous attendions », a déclaré le co-auteur de l’étude, Simon Murphy, de l’Université du sud du Queensland. « Ils ont un peu maigri, et parce qu’ils sont plus petits, ils sont aussi plus faibles, donc « sublumineux » par rapport aux géants rouges normaux. »

Seules sept de ces étoiles sublumineuses ont été trouvées, mais les auteurs soupçonnent que beaucoup d’autres sont cachées dans l’échantillon. « Le problème, c’est que la plupart d’entre eux savent très bien se cacher. C’était une véritable chasse au trésor pour les trouver », a déclaré Murphy.

Ces points de données inhabituels ne pouvaient pas être expliqués par de simples attentes d’évolution stellaire. Cela a conduit les chercheurs à conclure que le vol de masse par les étoiles proches oblige ces étoiles à subir une perte de poids considérable.

Ils se sont appuyés sur l’astérosismologie – l’étude des vibrations stellaires – pour déterminer les propriétés des géantes rouges. Les méthodes traditionnelles d’étude d’une étoile se limitent à ses propriétés de surface, par exemple la température de surface et la luminosité. En revanche, l’astérosismologie, qui utilise des ondes sonores, plonge en dessous de cela. « Les ondes pénètrent l’intérieur stellaire, nous donnant de riches informations sur une autre dimension », a déclaré Li.

Avec cette méthode, les chercheurs ont pu déterminer avec précision les stades évolutifs, les masses et les tailles des étoiles. « Il est très inhabituel pour un doctorant de faire une découverte aussi importante », a déclaré le professeur Tim Bedding, directeur académique de Li. « En passant soigneusement au crible les données du télescope spatial Kepler de la NASA, Yaguang a détecté quelque chose que tout le monde avait manqué. »

