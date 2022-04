La roche la plus chaude de la Terre confirmée par une nouvelle étude

En 2011, un chercheur doctorant s’est révélé avoir identifié la roche la plus chaude sur Terre. Plus de dix ans ont passé, et une nouvelle étude, publiée ce vendredi (15) dans la revue Lettres sur les sciences de la Terre et de la planèteconfirme le constat.

Dirigée par Gavin Tolometti, boursier postdoctoral en sciences de la Terre de l’Université de Western Ontario, la nouvelle étude est co-écrite par Timmons Erickson du Johnson Space Center de la NASA, Gordon Osinski et Catherine Neish du Département des sciences de la Terre de l’Université de l’Ontario, et Cayron Cyril, du Laboratoire de métallurgie thermomécanique de l’Ecole polytechnique fédérale de Suisse.