La NASA annule la troisième tentative de carburant de fusée et compromet la date de lancement de la mission Artemis 1

Comme son nom l’indique, Artemis 1 sera la première mission du programme d’exploration lunaire de la NASA appelé Artemis. Cette première mission enverra une capsule Orion sans pilote lors d’un voyage d’environ un mois autour de la Lune, dans le but de montrer que le SLS et la capsule sont prêts pour des missions habitées.

Le plus humide (répétition générale mouillée) est l’une des étapes de pré-lancement les plus importantes pour Artemis 1. Le test (qui dure généralement environ 2 jours) permet aux membres de l’équipe de mission de pratiquer de nombreuses procédures clés menant au décollage, y compris le ravitaillement en carburant de la fusée et le compte à rebours pour lancer .

La NASA a commencé le test humide SLS le 1er avril et avait l’intention de se terminer le 3. Cependant, plusieurs problèmes techniques sont survenus, contrecarrant à deux reprises les efforts pour charger le propulseur dans les réservoirs de la mégafusée.

Pour donner la priorité au lancement de la mission Ax-1, le premier voyage entièrement privé vers la Station spatiale internationale (ISS), qui a décollé d’une plate-forme voisine du même centre de lancement de la NASA vendredi dernier (8), l’agence a provisoirement interrompu les procédures avec le SLS.

Le plan était de reprendre le test humide lundi (11). Cependant, les membres de l’équipe ont rapidement découvert une vanne défectueuse dans la tour de lancement mobile, un problème qui a retardé le début de la procédure au lendemain. De plus, ils ont opté pour une modification du test : alimenter uniquement l’étage principal du SLS, pas son étage supérieur également.

Il se trouve que, malgré tout, la procédure, qui devait s’achever jeudi, n’a pu être menée à son terme. Une onde de pression a automatiquement stoppé le flux de LH2 lorsqu’ils ont détecté une fuite dans le mât de queue de service, qui est situé à la base du lanceur mobile et se connecte à l’étage central.

Bien que les ingénieurs aient cessé de charger LH2 et LOX à l’étage principal, le directeur du lancement Charlie Blackwell-Thompson a donné aux équipes l’autorisation de refroidir les lignes LH2 de l’étage de propulsion intermédiaire cryogénique (ICPS) pour collecter des données supplémentaires même sans le remplir.

Cependant, quelques heures plus tard, tout le monde a jugé bon de terminer les activités de la journée sans terminer le test. Selon l’agence, plus de détails sur les prochaines étapes seront fournis ce vendredi (15).

Alors qu’aujourd’hui s’est terminé dans un gommage, les équipes apprennent au fur et à mesure que nous testons et c’est prévu. Ils prouvent pourquoi ils sont parmi les meilleurs au monde. La navette WDR a pris plusieurs réservoirs et ce véhicule ajoute de la complexité.

Sur Twitter, le profil « NASA Earth Exploration Systems », chargé d’informer le public sur les actions impliquant les tests, a reconnu les efforts de l’équipe et a félicité les personnes impliquées.

« Les équipes apprennent au fur et à mesure que nous testons, et c’est normal. Ils prouvent pourquoi ils sont parmi les meilleurs au monde. Le test humide de la fusée a pris plusieurs réservoirs et ce véhicule ajoute de la complexité. On y arrive ! »

Selon la NASA, l’incertitude compromet la date de lancement de la mission Artemis 1, car l’agence fixera le jour jusqu’à ce que le test humide soit terminé et les données résultantes analysées.

