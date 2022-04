Même avec une défaillance du débit d’hydrogène liquide, la NASA autorise la poursuite de l’essai humide du SLS

Ce jeudi (14), les équipes de la NASA chargées de réaliser le test humide crucial du Space Launch System (SLS), la méga-fusée dont l’objectif principal est de ramener les humains sur la Lune via le programme Artemis, ont continué à pré -test de sortie.

En début d’après-midi, après la fin du remplissage lent en hydrogène liquide (LH2), les équipes ont rencontré un problème lors du démarrage des opérations de remplissage rapide du LH2.

Après le début de cette étape, une onde de pression a automatiquement arrêté le flux de LH2 et ils ont détecté une fuite dans le mât de service de queue, qui est situé à la base du lanceur mobile et se connecte à la scène centrale. Les équipes travaillent pour résoudre ce problème, et la fusée est dans une configuration sûre.

Une équipe d’ingénieurs de la NASA inspecte l’étage intermédiaire de propulsion cryogénique (ICPS), qui est normalement rempli lors de l’essai humide, mais qui n’a pas été entièrement rempli cette fois après une adaptation des procédures. Image : Kim Shiflett – NASA

Pendant ce temps, le flux d’oxygène liquide (LOX) a été interrompu au centre de la scène pour s’assurer que les opérations des réservoirs pour LOX et LH2 restent synchronisées.

Une fois le remplissage LH2 de l’étage principal terminé, les équipes chargeront le minimum d’ergols cryogéniques dans l’étage intermédiaire. En raison d’un problème avec un clapet anti-retour à hélium découvert il y a quelques jours, lors de la première tentative d’exécution du test humide, les équipes refroidiront les lignes utilisées pour transporter le propulseur vers l’étage supérieur, mais ne le rempliront pas – contrairement à ce qui se produit habituellement. dans ce type d’épreuve.

Bien que les ingénieurs aient cessé de charger LH2 et LOX à l’étage principal, le directeur du lancement Charlie Blackwell-Thompson a donné aux équipes l’autorisation de refroidir les lignes LH2 de l’étage de propulsion intermédiaire cryogénique (ICPS) pour collecter des données supplémentaires même sans le remplir.

Lorsque les équipages ont interrompu le chargement du propulseur jeudi matin, il y avait environ 49% de LOX et environ 5% de LH2 dans le réservoir de l’étage principal avant de détecter la fuite d’hydrogène.

Le compte à rebours terminal ne se produira pas non plus aujourd’hui en raison de paramètres modifiés et de retards avec le chargement du propulseur. Les équipes réévaluent les prochaines étapes et détermineront un plan d’avancement après le test d’aujourd’hui.