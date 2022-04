Une startup ukrainienne conçoit une fusée qui « consommera » pendant le vol

Même face aux problèmes liés à l’invasion russe de l’Ukraine, les entreprises spatiales locales continuent de travailler et de développer des technologies. Promin Aerospace est l’une de ces entreprises qui surmonte la perturbation sans précédent de la vie normale.

Essai moteur numéro deux pour la nouvelle fusée autophagique de Promin Aerospace, une startup aérospatiale ukrainienne. Image: Promin Aerospace

Depuis quelques mois, la startup développe un concept de fusée à auto-combustion, une idée basée sur la technologie autophagique, qui signifie littéralement « se dévorer ».

La société a déjà effectué les trois premiers tests de moteur pour son concept de lanceur, ce qui a permis d’améliorer la conception et de vérifier la viabilité de l’idée de base.

Vitaly Yemets, co-fondateur et CTO de Promin Aerospace, a proposé le cœur de la technologie autophagique de la société, qui intègre une coque propulsive à combustible solide pour une fusée à un étage.

L’idée est que le véhicule « consomme » presque entièrement pendant la durée du vol, ne laissant presque aucun débris spatial. De plus, la fusée devient plus efficace à mesure qu’elle monte, car elle réduit sa masse pendant le processus d’autophagie.

Selon la startup, le développement du moteur autophagique est la première étape vers la création d’un lanceur complet prenant en compte à la fois les problèmes de débris spatiaux et les problématiques liées à la rentrée des fusées en pièces détachées. Ces points deviennent de plus en plus répandus à mesure que de plus en plus de sociétés de fusées se connectent.

Toujours selon Promin Aerospace, son équipe effectue actuellement plus de tests sur le moteur pour améliorer la conception et commencer à travailler sur la prochaine étape du concept de fusée autophagique.

« Grâce à cette série d’expériences, nous avons découvert ce qui peut être amélioré dans la conception du moteur et de la tuyère », a déclaré Yemets. « En conséquence, nous avons augmenté la vitesse de gazéification avec un nouveau gazogène imprimé sur une imprimante 3D, prouvé l’efficacité du nouvel oxydant et éliminé l’usure. »

Yemets a révélé que le nouveau gazogène augmentait le taux de conversion du polymère en gaz de deux à trois fois par rapport aux tests précédents effectués avec des gazogènes fabriqués à l’aide de techniques traditionnelles. « Ceci a été réalisé grâce à l’augmentation de la zone de gazéification, la surface complexe obtenue par l’impression laser. »

L’expérience la plus récente a duré 152 secondes, au cours desquelles du combustible gazeux a été utilisé pour le démarrage, suivi d’un combustible solide introduit dans le gazogène à l’aide d’un moteur expérimental. La vitesse d’alimentation était de 6 à 8 millimètres par seconde.

De plus, les ingénieurs ont également effectué leur premier test d’une buse aérospike, qui a un corps central en forme de cône tronqué à l’intérieur. La première expérience a obtenu un résultat surprenant de combustion stable prolongée.

Cependant, 93 secondes après l’expérience, une brûlure a été observée dans la chambre de combustion, due au manque d’expérience avec la nouvelle modification du gazéifieur et de la buse du aérospike. Les ingénieurs ont déjà développé de nouvelles méthodes pour contrôler les températures acceptables du moteur pour la prochaine expérience.

Une autre expérience réalisée par les ingénieurs a testé la modification améliorée du moteur. Cette fois, ils ont placé plusieurs sondes pour surveiller la température dans de nombreuses zones du moteur afin d’éviter les brûlures, comme cela s’était produit lors des tests précédents, et pour comprendre les détails du flux de chaleur pendant les tests.

De plus, selon l’entreprise, la compréhension du champ de température de la modification actuelle fournit une compréhension essentielle des processus réels qui se déroulent à l’intérieur de la chambre de combustion en acier.