L’astronaute Barbie va enfin dans l’espace

ITSHINY Appareil Photo Enfants - Appareil Photo Numérique pour Enfants avec 3,5 Pouces Grand écran 1080P HD 12MP Carte SD 32 Go Intégré pour 3 - 10 Ans Filles Garçons Cadeaux de Noël Nouvel an Jouets

【 Meilleur appareil photo pour enfants 2021 】 Cet appareil photo numérique pour enfants a deux caméras, un grand écran de 3,5 pouces, Selfie est disponible et il peut faire des vidéos, et la nouvelle version améliore considérablement la définition des photos (HD 1080p/ 720p vidéo et 8MP/ 5MP/ photos 3MP.) Il va augmenter la créativité de votre enfant et enregistre chaque instant dans sa propre perspective. 【 Multifonctions et haute capacité de 32 Go 】 Les nouveaux appareils photo et caméscopes pour enfants mis à niveau offrent plus de fonctions, basées sur la capture photo originale, l'enregistrement vidéo, la lecture, la prise de vue en rafale, le retardateur, 4 filtres classiques, 12 cadres de bande dessinée mignons, 12 langues disponibles. qui fournit plus de plaisir dans les tournages. Chaque caméra enfant intègre une carte micro SD de 32 Go. 【 Matériau sûr et résistant aux chocs 】 Cet appareil photo numérique pour enfants est fait de matériaux non toxiques et de matériaux doux, respectueux de l'environnement. Coque de protection antichoc, durable et sûre pour les enfants. Petit et léger, facile à transporter, il peut fonctionner partout. Remarque: Veuillez déchirer le film protecteur avant utilisation! 【 Batterie rechargeable longue durée 】 Ce caméscope pour enfants est doté d'une batterie au lithium rechargeable de 1000 mAh intégrée, d'une autonomie d'environ 2 heures et peut prendre des photos pendant 2 à 4 heures. Pour que votre enfant n'ait pas à s'inquiéter de manquer de batterie, il peut être rechargé par un câble USB avec un ordinateur ou d'autres appareils dotés d'un port USB. 【 Garantie de satisfaction à 100 % et cadeaux exceptionnels 】 Notre appareil photo pour enfants est le cadeau idéal pour les anniversaires, les fêtes, Noël, les congés et toute autre occasion spéciale. Il a de loin le cadeau préféré lors des fêtes de Noël et de Thanksgiving. Destiné aux enfants de 3 à 10 ans. ITSHINY Kids Camera prend en charge 30 jours de remboursement et 12 mois de garantie et de service à la clientèle gratuit à vie!