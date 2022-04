Voir un lever de soleil sur Mars capturé par l’atterrisseur InSight

Où étiez-vous lorsque vous avez vu le plus beau lever de soleil de votre vie ? Quelle que soit votre réponse, il est certain qu’aucun endroit ne serait plus différent et inhabituel qu’une autre planète ! Et grâce au vaisseau spatial InSight de la NASA, nous avons maintenant la possibilité d’observer l’aube sur Mars.

Vue d’artiste 3D du vaisseau spatial InSight de la NASA sur Mars. Image : Fabiobispo3D/

Dimanche dernier (10), l’atterrisseur qui explore la planète rouge depuis novembre 2018 a enregistré des images du lever du soleil qui, ensemble, sont en mouvement et donnent une idée de la façon dont les matins commencent chez notre voisin.

« Je ne me lasserai jamais du lever du soleil sur Mars », a publié ce mercredi (13) le profil officiel d’InSight sur Twitter, qui publie à la première personne, comme s’il s’agissait de la sonde elle-même. « Chaque matin, ce point éloigné s’élève plus haut dans le ciel, me donnant de l’énergie pour une autre tournée d’écoute du craquement sous mes pieds. »