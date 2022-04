La Russie menace de déployer des armes nucléaires en mer Baltique si la Finlande et la Suède rejoignent l’OTAN

Jeudi (14), Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe et l’un des alliés les plus proches du président Vladimir Poutine, a déclaré que le pays pourrait déployer des armes nucléaires en mer Baltique si la Finlande et la Suède rejoignaient l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). .

L’ancien président et actuel vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a déclaré que le pays pourrait déployer des armes nucléaires en mer Baltique si la Finlande et la Suède rejoignaient l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Image : Anatolii Trofimov – « Il ne peut plus y avoir de statut dénucléarisé dans la Baltique, l’équilibre doit être rétabli », a déclaré Medvedev. « Jusqu’à aujourd’hui, la Russie n’avait pas adopté ces mesures et n’envisageait pas de les adopter. Mais si nous sommes obligés… rappelez-vous que nous n’avons pas proposé cela », a-t-il déclaré, d’un ton menaçant. Selon l’agence de presse Reuters, Poutine, qui a justifié l’invasion de l’Ukraine en élargissant l’OTAN, pourrait faire face à une frontière de plus de 1 300 km avec l’alliance militaire occidentale si la Finlande accède au bloc. Sanna Marin, Premier ministre finlandais, a confirmé que le gouvernement envisageait de rejoindre l’alliance et qu’une décision serait officialisée dans les prochaines semaines. Sanna Marin, Premier ministre finlandais, a confirmé que le gouvernement envisageait de rejoindre l’OTAN. Image : Alexandros Michailidis – Magdalena Andersson, Premier ministre suédois, a annoncé que le gouvernement débattait de la question en interne, déclarant qu’il « n’exclut pas de soumettre une candidature à l’alliance militaire occidentale », bien qu’elle ait initialement exprimé qu’elle préférerait que son pays reste en dehors de l’armée. alliances. L’adhésion de ces pays au bloc militaire formé en 1949 pour se protéger de l’Union soviétique serait l’une des plus grandes conséquences de la guerre en Ukraine. « Espérons que le bon sens de nos voisins du nord prévaudra », a déclaré Medvedev, qui a été président de la Russie de 2008 à 2012. Le gouvernement russe a déjà proféré des menaces de « graves conséquences politiques et militaires » si les pays nordiques rejoignent l’OTAN, et cet avertissement a été répété ces dernières semaines. À la fin du mois dernier, le président finlandais Sauli Niinistö a admis qu’une candidature pour le bloc pourrait provoquer des réponses « enflammées » de la Russie. Les sites Internet du gouvernement finlandais ont été la cible de cyberattaques vendredi dernier (8). Selon Pekka Haavisto, ministre des Affaires étrangères du pays nordique, l’OTAN estime qu’il faudrait entre quatre et 12 mois pour achever l’adhésion. Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !