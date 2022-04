La NASA arrête rapidement l’essai humide de la mégafusée lunaire SLS

Ce jeudi (14), les équipes de la NASA chargées de réaliser le test humide crucial du Space Launch System (SLS), la méga-fusée dont l’objectif principal est de ramener les humains sur la Lune via le programme Artemis, ont continué à pré -test de sortie.

La méga-fusée lunaire de la NASA, SLS, positionnée sur la rampe de lancement pour effectuer le test humide. Image : NASA/Ben Smegelsky

Un communiqué publié sur le site officiel de l’agence annonce la reprise des procédures mardi (12), confirmant que les équipes chargées du projet ont regagné leurs postes de travail et entamé un compte à rebours qui se terminera par l’évaluation et le remplissage des réservoirs cryogéniques – lequel devrait être terminé plus tard dans la journée.

Ces procédures prennent généralement environ deux jours et auraient dû être achevées au cours du week-end du 1er au 3 avril. Cependant, deux défaillances – une dans le système de ventilation et une dans une vanne de refroidissement – ​​ont amené la NASA à arrêter le processus pour préserver le système.

La répétition humide de la mégafusée lunaire de la NASA devrait se terminer en fin d’après-midi

Au cours de cette matinée, ils ont redémarré l’étage de propulsion cryogénique provisoire (ICPS) et les propulseurs de la fusée. Avant cela, l’agence a ordonné l’évacuation de tout le personnel non essentiel de la zone de la rampe de lancement en vue des opérations de chargement des propulseurs.

L’approvisionnement en azote gazeux, utilisé pour purger l’oxygène de la fusée avant les opérations du réservoir afin d’assurer un environnement sûr pour le chargement du propulseur, a été rétabli et devrait être terminé en 1,5 heure.

Cependant, dès le début de la procédure, les équipes ont averti qu’elles auraient besoin de plus de temps pour rebasculer l’alimentation en air vers de l’azote gazeux et pour discuter de la confiance dans l’approvisionnement.