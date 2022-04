L’Équateur étend l’extraction de pétrole de la réserve amazonienne

Ce mercredi (13), le gouvernement équatorien a révélé dans un communiqué qu’il avait commencé à pomper du pétrole d’un troisième champ situé en partie dans une réserve naturelle protégée de la forêt amazonienne.

L’extraction de 3 600 barils par jour a commencé dans le champ pétrolier d’Ishpingo, qui, avec les champs voisins de Tiputini et Tambococha, forment le bloc dit ITT, qui détient plus de 40 % des réserves brutes prouvées du pays sud-américain. .

Vue aérienne du pipeline transandin qui traverse la forêt tropicale de montagne en Amazonie équatorienne. Image : Morley Read –

Ensemble, les trois gisements détiennent plus d’un milliard des quatre milliards de barils de réserves prouvées de pétrole du pays, qui est un ancien membre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Après des années de débat sur l’opportunité de forer dans le parc national de Yasuni, l’extraction à Tiputini et Tambococha a commencé en 2016. Ensuite, le président Rafael Correa a tenté de convaincre la communauté internationale de payer à l’Équateur 3,6 milliards de dollars américains (près de 17 milliards de reais) pour ne pas exploiter l’ITT. bloc – une initiative ratée pour protéger l’Amazonie et aider à contenir le changement climatique.

Plus de 30 puits de pétrole seront forés dans la forêt amazonienne de l’Équateur

Avec son gouvernement à court d’argent au milieu d’une chute des prix mondiaux du pétrole, le dirigeant de gauche a fini par demander au Congrès l’autorisation de forer. L’actuel président de droite Guillermo Lasso a l’intention de doubler la production pétrolière de l’Équateur malgré l’opposition des communautés indigènes et des écologistes.

« Si ce puits (à Ishpingo) maintient la tendance de production actuelle de 3 600 barils par jour, environ 60 millions de dollars [R$282 milhões] seront générés chaque année, qui seront investis dans l’amélioration du système d’éducation, de santé et de sécurité », indique le communiqué du gouvernement.

En 2021, le pays produisait plus d’un demi-million de barils par jour, la plupart provenant de l’entreprise publique Petroecuador, selon la Banque centrale. 36 autres puits devraient être forés dans le champ d’Ishpingo, exploité par la société chinoise d’ingénierie de forage CNPC Chuanqing Limited.

En plus d’être l’une des zones les plus riches en biodiversité de la planète, le parc Yasuni de 2,5 millions d’hectares abrite certaines des dernières populations indigènes non contactées au monde.

