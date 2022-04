Le virus Zika peut devenir plus agressif et insaisissable en raison d’une mutation : risque d’épidémies

Grâce à des expériences en laboratoire, une mutation du virus Zika a été découverte qui peut le rendre plus agressif et capable d’échapper aux défenses immunitaires.

Le virus Zika pourrait devenir plus transmissible et dangereux à l’avenir, déclenchant de nouvelles épidémies potentielles. L’agent pathogène, un virus à ARN de la famille des Flaviviridae responsable d’une urgence sanitaire en 2016, pourrait devenir encore meilleur pour « percer » les défenses immunitaires déjà présentes, augmentant le risque de réinfection et de propagation. Ce scénario inquiétant, pour le moment seulement hypothétique, a été esquissé par un groupe de scientifiques qui ont analysé en profondeur les capacités de mutation du Zika, ainsi appelé du nom de la forêt ougandaise dans laquelle il a été isolé pour la première fois chez un singe, loin 1947.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du La Jolla Institute for Immunology à La Jolla (Californie), qui a travaillé en étroite collaboration avec des collègues du Département de pharmacologie, a déterminé que le virus Zika pourrait devenir plus contagieux, agressif et insaisissable. University of Texas Medical Branch (UTMB), le Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, le Lawrence Berkeley National Laboratory et d’autres centres de recherche. Les scientifiques, dirigés par le professeur Sujan Shresta, chargé de cours au Center for Infectious Diseases and Vaccine Research du California Institute, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené des expériences spécifiques, reproduisant plusieurs cycles d’infection entre moustiques et souris.

Le professeur Shresta et ses collègues ont observé qu’entre les infections, le virus mute extrêmement rapidement et efficacement, accumulant des changements qui permettent au Zika de s’infecter plus rapidement et de manière plus virulente. Plus précisément, un seul changement a été détecté dans un acide aminé – une mutation appelée NS2B I39V / I39T – qui a permis à l’agent pathogène de se répliquer plus facilement à la fois chez les moustiques Aedes aegypti, qui sont le vecteur naturel du virus, et chez les souris infectées. « Cette seule mutation est suffisante pour augmenter la virulence du virus Zika », a déclaré le co-auteur de l’étude, Jose Angel Regla-Nava, dans un communiqué de presse. « Un taux de réplication élevé chez un moustique ou un hôte humain pourrait augmenter la transmission virale ou la pathogénicité et provoquer une nouvelle épidémie », a ajouté l’expert.

L’aspect le plus inquiétant de cette mutation était la capacité du virus à surmonter l’immunité croisée déclenchée par le virus responsable de la Dengue, un autre flavivirus à ARN très similaire au Zika qui, lorsqu’il est infecté, déclenche également des défenses immunitaires contre l’autre pathogène. « Dans les régions où Zika est répandu, la grande majorité des gens ont déjà été exposés au virus de la dengue et ont à la fois des lymphocytes T et des anticorps qui réagissent de manière croisée », a déclaré le professeur Shresta. Heureusement, il ne s’agissait que d’expériences en laboratoire, cependant cette éventuelle mutation associée à une virulence accrue peut être facilement transposée dans le monde réel, c’est pourquoi les auteurs de l’étude soulignent l’importance de surveiller les zones à risque et de chasser les mutations par séquençage génomique, comme c’est également le cas. fait avec le coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de COVID-19.

Le virus Zika se transmet principalement par les piqûres de moustiques du genre Aedes – une transmission sexuelle est également possible – et est répandu en Afrique, en Asie et sur le continent américain. Elle provoque généralement une infection bénigne et seul un faible pourcentage de personnes infectées développent des symptômes, mais elle peut avoir des conséquences catastrophiques si une femme enceinte se fait piquer. Les effets sur le fœtus comprennent la microcéphalie et des lésions cérébrales. C’est aussi pour cette raison que les chercheurs développent un vaccin ad hoc, destiné avant tout à protéger les femmes enceintes. Les détails de la recherche « Une mutation du virus Zika améliore le potentiel de transmission et confère une échappatoire à l’immunité protectrice contre le virus de la dengue » ont été publiés dans la revue scientifique Cell Reports.