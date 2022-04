Des chercheurs étudient les charges virales présentes dans l’ail

Bien qu’il soit utilisé pour « éloigner les mauvais esprits », les super-pouvoirs de l’ail ne l’empêchent pas d’être infecté par de multiples virus.

Selon John Thomas, virologue associé à l’Université du Queensland (QU), il est difficile d’obtenir de l’ail sans virus partout dans le monde. « Il pourrait y avoir jusqu’à 10 ou 12 virus dans les plantes infectées, et la plupart des plants d’ail auraient au moins six virus », a déclaré Thomas. « Toutes les variétés commerciales d’ail ont des virus, qui ne semblent pas affecter la saveur ou la nutrition, mais ont un impact sur le rendement des cultures. »

Sous la direction de Thomas, l’étudiante au doctorat QU en virologie végétale Sari Nurulita a développé une étude dans le but de créer des tests de détection de virus fiables et d’étudier pourquoi les plantes d’ail supérieures et inférieures partagent le même profil viral.

« L’ail est une culture à multiplication végétative, et une fois infectée, toute la progéniture est infectée », a déclaré Thomas. « Il est également possible que la culture collecte plus de virus dans le champ, mais ne perde aucune plante. »

Il a déclaré que dans des travaux antérieurs financés par le Centre australien pour la recherche agricole internationale, les chercheurs avaient amélioré les performances des ampoules parmi les cultures d’ail infectées par le virus.

« Grâce à des sélections d’élevage au fil des générations, le Dr. Stephen Harper [autor de um dos estudos] Je recevais trois fois le revenu des meilleures équipes », a déclaré Thomas. « Cependant, Mme. Nurulita montre que ces sélections d’ail d’élite sont toujours infectées par le complément viral et nous ne savons pas pourquoi cela se produit.

Un scientifique a cartographié les génomes complets des virus présents dans l’ail

Nurulita a également étudié les concentrations virales à l’aide du séquençage de nouvelle génération et a cartographié les génomes complets des virus. « Je n’ai trouvé aucune différence significative dans les niveaux de virus et je n’ai pas été en mesure de déterminer une différence claire entre les deux lignées différentes de graines d’ail d’élite et sous-performantes. »

Thomas a déclaré que l’équipe avait également essayé la propagation de la culture tissulaire pour générer de l’ail sans virus, mais en vain. « Nous pensons que le silençage génétique se produit peut-être naturellement dans la plante », a-t-il déclaré. « Cela peut dépendre du virus qui profite d’un point noir particulier ou de l’ordre dans lequel il est infecté. Il y a tellement de possibilités différentes et ce n’est pas simple. Mais regardons les niveaux absolus de virus pour voir si nous pouvons déterminer si le silençage génique est responsable. »

