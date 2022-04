Un milliardaire japonais excentrique parie sur un « robot amoureux » pour guérir son cœur

Près de deux ans avant que le roi de la mode japonaise, le milliardaire Yusaku Maezawa, ne se lance dans sa récente visite touristique à la Station spatiale internationale (ISS), il a fait la une des journaux en lançant une recherche mondiale d’un « partenaire de vie » pour aller sur la lune avec il.

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa est arrivé à la Station spatiale internationale (ISS) en décembre dernier. Image : NASA TV

Dans son plaidoyer en ligne pour l’amour, Maezawa, qui avait 44 ans à l’époque, a déclaré qu’il espérait trouver un compagnon pour apaiser les « sentiments de solitude et de vide » qui montaient en lui. Quelques mois plus tard, cependant, le milliardaire a brusquement interrompu sa recherche d’un partenariat amoureux pour des raisons personnelles non précisées. Maintenant, on dirait qu’il parie que les robots pourraient combler le trou dans son cœur.

Le milliardaire excentrique, qui a fait fortune grâce au site de commerce électronique de mode japonais Zozotown, a annoncé que son fonds d’investissement achetait la startup japonaise de robotique Groove X. Le produit phare de l’entreprise est un produit appelé Lovot, une combinaison des mots en anglais qu’ils signifient « amour ». » et « robot ». Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

Selon Groove X, les robots compagnons de la taille d’un animal de compagnie visent à provoquer un « instinct d’amour » chez leurs clients humains, avec des cas d’utilisation potentiels dans les maisons de retraite et avec des enfants. Alors que la pandémie faisait rage, les soi-disant «robots d’amour» ont également trouvé un nouveau but en offrant de la compagnie à ceux qui ont été forcés d’être séparés de leurs proches.

Avec ses yeux écarquillés, les appareils roulent sur roues et disposent de plus de 50 capteurs pour répondre aux stimuli des humains (qu’ils distinguent grâce à une caméra thermique) grâce à la technologie d’apprentissage automatique, selon l’entreprise.