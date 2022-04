Le refroidissement de l’instrument du télescope spatial James Webb atteint la température de fonctionnement appropriée

Mercredi, la NASA a annoncé que le télescope spatial James Webb (JWST) avait franchi une nouvelle étape légale au cours de son étalonnage de plusieurs mois pour se préparer à effectuer des observations dans l’espace lointain.

Selon un communiqué publié par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de l’agence, le dernier instrument restant à refroidir à bord du JWST – appelé Medium Infrared Instrument (MIRI) – a finalement atteint sa température de fonctionnement juste au-dessus du zéro absolu. Un refroidissement réussi garantit que l’observatoire spatial pourra sonder des objets cosmiques en lumière infrarouge.

Rappelant qu’en plus du MIRI, le télescope James Webb embarque les instruments scientifiques suivants : la Caméra Proche Infrarouge (NIRCam), le Spectrographe Proche Infrarouge (NIRSpec) et le Capteur d’Orientation Fine / Image Infrarouge Proche et le Spectrographe Gapless (FGS). /NIRISS). Tous les instruments sont logés dans le module intégré d’instruments scientifiques (ISIM).

Le télescope se refroidit depuis son lancement à Noël 2021, cherchant à atteindre les températures glaciales nécessaires à MIRI pour détecter avec précision la lumière infrarouge, qui se manifeste sous forme de chaleur.

Selon l’équipe d’IRM, il doit être à une température juste en dessous de 7 degrés Kelvin, ce qui équivaut à moins 266 degrés Celsius. Et les procédures de refroidissement complexes se déroulent très bien, grâce à beaucoup de pratique des scientifiques.

Le jalon de température est un moment clé dans la période de six mois de mise en service du télescope, de sorte que ses miroirs sont alignés et ses instruments prêts pour les observations dans l’espace lointain.