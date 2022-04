Voir les images d’une capsule touristique qui sera transportée en ballon dans la stratosphère terrestre

Que ce soit pour passer quelques minutes en orbite terrestre basse ou quelques jours pour faire le tour de la planète, que ce soit pour visiter la Station Spatiale Internationale (ISS) ou, éventuellement, même poser le pied sur le sol lunaire, le fait est que l’ère du tourisme spatial semble être arrivé tout de suite. Et ceux qui peuvent se permettre de vivre cette expérience incroyable peuvent le faire (ou presque) même en montgolfière !

Space Perspective vient de publier des images du ballon et de la capsule Neptune, qui emmèneront les touristes aux « confins de l’espace ». Image : Divulgation – Perspective spatiale

Selon les normes de la NASA, de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis et des forces armées américaines, le début de l’espace extra-atmosphérique commence à 80 km au-dessus de la surface. La ligne de 80 km a également d’autres partisans, dont Jonathan McDowell, un astrophysicien et traqueur de satellites basé au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, qui a plaidé pour son adoption dans un article de 2018.

Cependant, il existe une frontière différente établie dans la convention internationale, qui est le cadre accepté par la Fédération aéronautique internationale (FAI). Cette frontière, appelée la ligne Kármán, se situe à une altitude de 100 km et a été définie par le physicien hongrois-américain Theodore von Kármán, en utilisant comme paramètre la région où les forces de la dynamique orbitale dépassent celles de l’aérodynamique.

À environ 30 000 mètres d’altitude, les passagers pourront profiter de vues exubérantes, confortablement installés dans des fauteuils inclinables, avec service à bord. Image : Divulgation – Perspective spatiale

En tout cas, la définition de l’espace extra-atmosphérique n’est pas qu’un débat philosophique. Cela a des implications financières réelles, étant donné que certaines entreprises de tourisme spatial peuvent vendre des sièges sur des vols qui n’atteignent techniquement pas l’espace, selon l’endroit où se trouve réellement cette limite (ce qui a déjà déclenché un échange de barbes entre Virgin Galactic – dont les vols atteignent une altitude de 80 km – et Blue Origin, qui, en fait, traverse la ligne Kármán).

Il y en a aussi qui promettent des vols en montgolfière vers la stratosphère, bien loin des 100 km qui marquent la frontière entre la Terre et l’espace. Mais, bien sûr, cela reste une visite passionnante, qui offre des vues incroyables et promet d’être un voyage inoubliable. Dans ce domaine, nous avons en option World View Enterprises et Space Perspective – ce dernier ayant déjà effectué un petit vol d’essai l’année dernière.

Les passagers de la capsule Neptune auront à leur disposition un bar avec boissons, un garde-manger et une connexion Wi-Fi, dans un environnement qui contraste complètement avec le vaisseau spatial blanc froid typique des autres compagnies. Image : Divulgation – Perspective spatiale

Selon la société, le trajet jusqu’au « bord de l’espace », utilisant un ballon géant qui transportera une luxueuse capsule habitée pressurisée appelée Neptune, pouvant accueillir jusqu’à sept passagers, sera disponible à partir de 2024. 125 000 $, soit environ 585 R$ aux taux de change actuels. Selon Space Perspective, 600 billets ont déjà été vendus, et de nouvelles réservations ont déjà commencé à être faites pour des vols à partir de 2025.

Même si le vol n’est pas techniquement spatial, mais «stratosphérique», Space Perspective garantit des vues fantastiques pour ses «explorateurs», y compris la courbure de la Terre, ainsi que le passage dans et autour de lieux de beauté naturelle et d’importance culturelle et historique.

La cabine Neptune dispose de chaises recyclables et pivotantes, du Wi-Fi, d’écrans interactifs, d’un garde-manger, d’un bar et d’une vue panoramique à 360° dans tous les environnements. Dotée de hublots de 1,5 mètre de haut, la capsule est entièrement réalisée dans des tons sombres, à dominante violette, contrastant avec les engins spatiaux typiquement blancs des « concurrents ».

« Notre mission est d’inspirer les explorateurs spatiaux à se connecter plus étroitement avec notre planète et entre eux, et l’environnement dans lequel ils voyagent avec nous est au cœur de cela », a déclaré Jane Poynter, co-fondatrice, PDG et directrice de l’expérience chez Space. Perspective, indiquant que Neptune a été conçu pour être le vaisseau spatial le plus abordable et le plus durable – c’est la seule option neutre en carbone pour atteindre l’espace – et sûr sur la planète Terre.

Une mission typique décollera à l’aube et prendra environ deux heures pour atteindre une altitude de 30 kilomètres. Le vaisseau spatial Neptune voyagera ensuite pendant deux heures à cette altitude, puis prendra encore deux heures ou plus pour descendre vers un plongeon océanique, après quoi il sera récupéré par navire. Ce sera certainement une visite inoubliable et très populaire.

