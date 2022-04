Des fouilles découvrent d’anciens instruments chirurgicaux au Pérou

Une tombe datée entre 750 et 1375 av. J.-C. (avant Jésus-Christ) a été fouillée par des archéologues lors d’une expédition scientifique dans la ville de Lambayeque au nord du Pérou. La zone appartenait probablement à un médecin ou à un guérisseur, compte tenu de la grande quantité de couteaux, de lames et d’autres instruments chirurgicaux qui s’y trouvaient.

Le peuple de l’ancienne culture Lambayeque (également appelée « sicán » dans certains livres) est antérieur à l’Empire Inca et a succédé à la civilisation Moche. À cette époque, les interventions chirurgicales se sont développées au point que les anciennes civilisations du Pérou étaient connues dans le monde entier pour leurs capacités médicales.

Lire aussi





Les instruments chirurgicaux trouvés au Pérou indiquent une expertise et une grande capacité dans leur utilisation : le matériel date de la période Lambayeqye, qui a précédé le célèbre Empire Inca (Image : Andina/Disclosure)

Le chirurgien qui habitait probablement la tombe a également été retrouvé, en position assise, les jambes croisées. A proximité, un masque d’apparat avec des plumes dessinées sur les yeux, une grande cuirasse en bronze et un bol en cuivre ont été retrouvés, autant de signes que l’individu avait un statut social élevé de son vivant.

Selon les informations communiquées par les archéologues, la tombe comportait une cinquantaine d’instruments, dont « des couteaux, des aiguilles et des poinçons, tous avec un côté très tranchant et un côté très émoussé, pour les opérations qui nécessitaient de taper au lieu de couper ». La plupart avaient des poignées en or, mais certaines étaient également en cuivre. Autour d’elle a également été identifié un tumiun couteau de cérémonie avec un dessin en demi-lune sur sa poignée.

Considérant qu’à proximité de ce couteau se trouvaient des restes mortels – des os de jeunes et d’adultes – il est fort probable que le chirurgien se soit également livré à des techniques de trépanation (l’ouverture d’un ou plusieurs trous dans le crâne, à l’époque, à des fins sacrificielles) . religieux).

Cependant, le procédé était aussi couramment utilisé à des fins cliniques : une étude de 2018 affirmait même que les chirurgiens des régions andines étaient si doués pour cette opération que le taux de survie moyen de leurs patients était le double de celui observé lors de la guerre civile nord-américaine. – et la guerre est survenue plus de 300 ans plus tard.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !