La mission Crew-4 de SpaceX reportée (oui, encore) au 23/04

Et encore une fois, la NASA a décidé de reporter la mission Équipage-4, opéré par SpaceX et qui emmènera trois astronautes de l’agence américaine et un de l’agence européenne (ESA) vers la Station spatiale internationale (ISS). Désormais, au lieu du 21, l’équipe s’envolera dans l’espace le 23 avril, un samedi.

La « nouvelle » date n’est pas nécessairement nouvelle, car la NASA avait déjà déclaré qu’elle servirait de sauvegarde au cas où le plan initial du 21 n’aurait pas fonctionné. Le fait est que rien n’est venu invalider ce plan : l’agence américaine a simplement décidé d’avancer le lancement de deux jours pour « mieux préparer les processus de lancement ».

L’astronaute américaine Jessica Watkins, qui sera la première femme noire à effectuer une mission prolongée dans l’espace pour la mission Crew-4, récemment reportée par la NASA au 23/04 (Image : NASA/Handout)

Dans la nouvelle déclaration, la NASA a également souligné que les 24 et 25 servent d’options secondaires au cas où le 23 présenterait un problème. Il convient de mentionner, cependant, que la mission Crew-4 avait déjà été reportée deux autres fois : à l’origine, elle quitterait la Terre le 15 avril, étant déplacée au 20 et plus tard au 21.

Crew-4 emmènera les astronautes américains Robert Hines et Kjell Lindgren, l’astronaute américaine Jessica Watkins (tous de la NASA) et l’italienne Samantha Cristoforetti de l’Agence spatiale européenne (ESA) pour vivre et travailler sur l’ISS.

Rappelons que Jessica Watkins, qui fait partie du programme Artemis qui vise à nous ramener sur la Lune à partir de 2025, sera la première femme noire à mener une mission de longue durée – elle vivra et travaillera sur l’ISS pendant un minimum de six ans, mois, pouvant prolonger votre séjour jusqu’à un an (comme l’a fait la NASA avec Mark Vande Hei).

Dans le même temps, ce sera également le deuxième vol de Samantha Cristoforetti, qui agira dans la mission en tant que commandant.

