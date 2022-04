L’Afrique centrale abrite d’anciens réacteurs nucléaires naturels

Dans la fission nucléaire, un premier atome d’uranium est divisé, ce qui libère un neutron. Ce neutron frappe ensuite d’autres atomes d’uranium, les séparant. À mesure que davantage de neutrons divisent davantage d’atomes d’uranium, de la chaleur est générée à partir de ces réactions chimiques, qui sont utilisées pour transformer l’eau en vapeur.

À son tour, la vapeur est utilisée pour faire tourner des turbines afin de produire une énergie renouvelable respectueuse de l’environnement. L’eau de la cuve du réacteur est immergée pour refroidir les éléments et diminuer les neutrons afin que les réactions ne se produisent pas trop rapidement. L’uranium est très recherché par les centrales nucléaires en raison de sa capacité à se décomposer facilement en atomes plus petits par rapport aux autres éléments.

Lorsque de l’uranium naturel a été trouvé par des mineurs français à Oklo, des chercheurs appelés sur place ont remarqué qu’il y avait une concentration plus faible d’235U (isotope de l’uranium 235, qui est principalement utilisé dans la fission nucléaire car il se décompose facilement).

Ils ont également trouvé des preuves de césium, d’américium, de curium et de plutonium, qui sont généralement considérés comme des résidus de la décomposition de l’uranium dans les réacteurs nucléaires. Cela indiquait qu’une fission nucléaire naturelle s’était produite dans les mines.

C’était la première étape de la découverte qui indiquait que la fission nucléaire pouvait se produire naturellement dans la Terre. Les chercheurs ont continué à enquêter plus avant sur la fission qui se produit dans les réacteurs nucléaires du Gabon, pour comprendre comment le phénomène se produisait avec tant de désinvolture.

Dans les réacteurs nucléaires artificiels, des éléments de refroidissement tels que l’eau sont nécessaires pour ralentir les réactions chimiques en ralentissant le mouvement des neutrons. Comme expliqué ci-dessus, la diminution du mouvement des neutrons réduit la division des atomes d’uranium, ce qui se traduit par une production plus gérable de chaleur et de vapeur. Sans un refroidisseur comme l’eau, la fission nucléaire se produirait si rapidement que la cuve du réacteur pourrait devenir suffisamment chaude pour fondre, brûler ou même exploser.

Dans l'art, la réaction de fission de l'uranium 235. Image : Adison Pangchai –

Fission nucléaire incontrôlée pour générer des catastrophes environnementales

Un excellent exemple de fission nucléaire incontrôlée serait la catastrophe de Tchernobyl, qui a fait fondre le cœur du réacteur et provoqué de multiples explosions, entraînant de multiples victimes et une grave contamination radioactive dans la région. Un certain nombre d’autres décès sont survenus ces dernières années en raison d’une exposition radioactive causant divers types de cancer et d’autres maladies chez les personnes touchées.

En analysant les réacteurs nucléaires du Gabon, les scientifiques ont réalisé pour la première fois que pour que la fission nucléaire naturelle se produise, une concentration significativement plus élevée de 235U devait être présente à un moment donné pour déclencher cette réaction en chaîne.

Compte tenu de la longue demi-vie de l’uranium (700 millions d’années), cette concentration aurait été présente près de deux milliards d’années avant la découverte des minerais d’uranium. La demi-vie correspond au temps nécessaire à la moitié des noyaux radioactifs pour se désintégrer, c’est-à-dire au temps qu’il faut à un échantillon radioactif pour se réduire de moitié.

Avec une concentration aussi élevée, les atomes seraient entrés en collision et se seraient séparés naturellement, ce qui aurait conduit à d’autres réactions. Les chercheurs pensent que cette concentration élevée d’uranium aurait probablement été causée par une combinaison d’un déséquilibre des roches ignées et d’une activité bactérienne élevée dans les temps anciens.