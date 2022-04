Une tache solaire « morte » projette une boule de plasma vers la Terre

Lundi (11), à 02h21 HE, une tache solaire « morte » a explosé, libérant de grandes charges d’énergie sous forme de rayonnement et provoquant une éjection de masse coronale (CME) vers la Terre. Il s’agit essentiellement d’une boule de plasma explosant du Soleil, et il est prévu qu’elle frappe notre atmosphère ce jeudi.

Selon le site SpaceWeather, l’éruption proviendrait de la tache solaire AR2987, considérée jusque-là comme inactive. Les taches solaires sont des régions sombres à la surface du Soleil qui sont causées par un flux magnétique intense provenant de l’intérieur de l’étoile.

Une éruption solaire avec éjection de masse coronale a été observée s’éjectant de la tache solaire « morte » AR 2987 le 11 avril 2022. Image : Observatoire royal de Belgique

Ces taches sont temporaires et peuvent durer de quelques heures à plusieurs mois. L’idée d’une tache solaire « morte » est plus poétique que scientifique, selon Philip Judge, physicien solaire à l’Observatoire de haute altitude du National Center for Atmospheric Research (NCAR).

« Parfois, les taches solaires peuvent se « réinitialiser », avec plus de magnétisme apparaissant plus tard (des jours, des semaines) dans la même région, comme si une faiblesse avait été faite dans la zone de convection, ou comme s’il y avait une région instable sous la surface qui est particulièrement bon pour générer des champs magnétiques.

Selon le NCAR, l’éruption de la tache solaire AR2987 tombe dans la classe C. Alors que les éruptions solaires sont répertoriées dans un système de lettres, avec la classe C relativement faible, la classe M plus modérée et la classe X étant la plus forte, cette plus récente était l’une des plus douces.

Les éruptions se produisent lorsque le plasma et les champs magnétiques au-dessus de la tache solaire cèdent sous la contrainte, les faisant accélérer vers l’extérieur, selon Judge, « parce qu’ils se déplaceraient dans un matériau dense s’ils allaient vers l’intérieur, vers l’intérieur du Soleil ».