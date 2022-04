Dépistage de l’anxiété recommandé à partir de 8 ans : la pandémie a érodé la santé mentale des enfants

Des experts en santé mentale recommandent le dépistage de l’anxiété à partir de 8 ans. La pandémie a eu un impact dramatique sur le psychisme des enfants.

Les experts américains en santé mentale recommandent de dépister l’anxiété chez les enfants de 8 ans et plus. Ils soulignent également l’importance du dépistage du trouble dépressif majeur et du risque de suicide chez les adolescents de 12 à 18 ans. C’est ce qu’indiquent les nouvelles directives préliminaires élaborées par l’US Preventive Services Task Force (USPSTF), un groupe indépendant de spécialistes de la prévention et des soins primaires qui élabore des rapports pour la santé publique.

La nécessité de mettre à jour les lignes directrices, que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien suivant, est intimement liée aux effets de la pandémie de COVID-19 causée par le coronavirus SARS-CoV-2, qui a eu un impact catastrophique sur la santé mentale des adultes et surtout sur celle des plus petits, comme le révèlent de multiples études. Le confinement, la peur de la contagion, l’interruption des activités récréatives et sportives, le déni de socialisation, l’enseignement à distance, les problèmes économiques et le deuil familial provoqués par le virus – qui à ce jour a officiellement tué près de 6,2 millions de personnes – ont littéralement érodé le bien-être psychologique, comme souligné par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce n’est pas un hasard si les experts en santé mentale avaient souligné dès le début de la pandémie que l’un des prix les plus élevés à payer pour le virus serait une augmentation significative du stress, de l’anxiété, de la dépression et même du trouble de stress post-traumatique (PSTD). Des conditions qui s’aggravent en ce moment également à cause de la guerre en Ukraine.

Les données montrent que la pandémie de COVID-19 a littéralement mis à mal la santé mentale des enfants. En fait, si une enquête de The National Survey of Children’s Health rapportait qu’environ 8 % des enfants américains souffraient de troubles anxieux avant la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, l’étude « Mental Health, Suicidality, and Connectedness Among High School Students During the COVID-19 Pandemic – Adolescent Behaviors and Experiences Survey, United States, January – June 2021 « publié ce mois-ci par le CDC a révélé que 37 % des enfants d’âge scolaire ont connu des problèmes de santé mentale depuis mars 2020. Une véritable vague de troubles qui a également submergé les services d’assistance psychologique. Chez les enfants, les cas cliniques pertinents de maladies mentales telles que l’anxiété et la dépression ont doublé en raison du virus, selon une étude récente. Pas étonnant que la détérioration de la santé mentale soit devenue une véritable urgence, à laquelle il faut faire face même avec les dépistages préventifs recommandés par l’USPSTF dès le plus jeune âge.

« Cette crise d’aggravation de la santé mentale chez les enfants et les adolescents est inextricablement liée au stress causé par le COVID-19 », ont écrit les auteurs du nouveau document. « Nous devons identifier des stratégies pour relever ces défis et améliorer l’accès et la qualité des soins dans le continuum de la promotion, de la prévention et du traitement de la santé mentale », ont ajouté les experts. Grâce à ces dépistages, en effet, il est possible d’identifier rapidement les troubles anxieux et autres problèmes psychologiques et d’y remédier. L’absence de traitement peut en effet avoir un impact significatif sur le retard de développement, les problèmes physiques et comportementaux, les mauvais résultats scolaires, la toxicomanie et d’autres conditions à risque, un énorme fardeau pour l’avenir des enfants.