Un homme au soleil, littéralement ? Une image de Solar Orbiter montre une figure humanoïde intrigante à la surface de notre étoile

Après que l’agence spatiale européenne (ESA) a publié ce qui s’avère être l’image la plus détaillée du Soleil, grâce à une mosaïque de 25 photos prises par Orbiteur solaire, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont plaisanté en disant qu’il était possible de voir une figure humaine à la surface de l’étoile. Mais après tout, y a-t-il un homme au soleil ?

Évidemment non : ce que nous avons vu comme une figure humanoïde n’est rien de plus que les mouvements de plasma se produisant dans la couronne solaire – la « surface » de notre étoile. Mais vous ne pouvez pas nier que les similitudes sont assez évidentes :

Lire aussi

« L’homme dans le Soleil » dans l’image ci-dessus n’est rien de plus que l’ensemble des actions et des mouvements qui se produisent à la surface du Soleil, ce qui nous fait voir une figure familière dans un environnement impossible (Image : NASA/ESA/Disclosure)

Le nom de cet effet est « paréidolie », que la Société brésilienne de psychologie (SBP) définit comme un phénomène neuropsychologique qui vous fait reconnaître des formes et des objets familiers dans des situations aléatoires. En bref, vous souvenez-vous des nombreux cas de personnes voyant l’image de Jésus-Christ dans une tranche de pain et des situations similaires ? Eh bien, c’est la paréidolie qui se passe. « L’homme au Soleil » est ce même réflexe psychologique, seulement emmené dans l’espace.

« Cette tendance à trouver des motifs significatifs dans des images ou des sons aléatoires est liée à la capacité de notre cerveau à transformer nos perceptions en quelque chose de familier, c’est-à-dire qu’elle est liée à la façon dont nous construisons le monde qui nous entoure », a déclaré le chercheur spécialiste en neuropsychologie Fabrício. Veloso, lié au SBP.

Dans le cas de l’image du Soleil récemment publiée, ce sont ces mouvements qui créent l’illusion de la forme et de l’action (comme « l’homme dans le Soleil » regardant vers la gauche), ce qui fait que certaines zones s’éclairent plus que d’autres en raison de activité élevée – ces zones sont appelées « taches solaires » et elles devraient apparaître en plus grande quantité et fréquence dans les années à venir, car le Soleil se « réveille » d’une période de faible activité solaire.