La NASA confirme la reprise des tests SLS avec compte à rebours

Après plusieurs difficultés et conflits de calendrier, la NASA a entamé la reprise du soi-disant «wet test» du Système de lancement spatial (SLS), la méga fusée qui servira de véhicule principal au programme Artemis, qui vise à ramener l’homme sur la Lune dans la seconde moitié de la décennie.

Le test a repris hier (12), en fin d’après-midi, lorsqu’un communiqué publié sur le site officiel de l’agence spatiale américaine a confirmé que les équipes chargées de l’effort ont regagné leurs postes de travail et entamé un compte à rebours qui s’achèvera jeudi prochain. (14), avec l’évaluation et le remplissage des réservoirs cryogéniques.

La fusée lunaire Space Launch System (SLS) de la NASA est vue au sommet du Pad 39B au Kennedy Space Center en Floride lors d’essais humides le 4 avril 2022 (Crédit d’image : NASA/Joel Kowsky)

«Les équipes procèdent à un test modifié, se concentrant principalement sur l’installation du réservoir sur l’étage principal et sur les opérations minimales de propulseur sur l’étage intermédiaire de propulsion cryogénique (ICPS) aux côtés des systèmes au sol au sol. [Centro Espacial] Kennedy. Les opérations avec les réservoirs doivent avoir lieu le jeudi 14 », lit-on dans un extrait du communiqué, qui anticipe également un climat favorable à la date des opérations de remplissage des réservoirs.

Dans une autre déclaration plus actuelle, la NASA a confirmé que les quatre moteurs RD1 du SLS et la capsule Orion étaient entièrement activés (à l’exception, bien sûr, de l’allumage) au cours de cette matinée. Selon la mise à jour, tous les systèmes de communication ont fonctionné comme prévu et l’équipe doit se réunir à midi aujourd’hui pour examiner les données obtenues après avoir tout arrêté.

Les moteurs ne redémarreront plus pendant le test.

La reprise des tests SLS intervient après leur lancement initial le 1er avril. Il faut environ deux à trois jours pour le terminer. Cependant, dans le cas du SLS, deux défaillances – une dans le système de ventilation et une dans une vanne de refroidissement – ont amené la NASA à arrêter le processus afin de préserver le système.

Le SLS devrait mener les deux premières missions du programme Artemis, la première pouvant partir en 2025 (sans équipage).

