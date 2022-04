Une comète découverte par un astronome brésilien possède le plus gros noyau jamais vu

L’objet C/2014 UN271 (connu sous le nom de « Comète Bernardinelli-Bernstein ») continue d’impressionner la communauté astronomique en raison de ses proportions démesurées. Désormais, la comète découverte par le Brésilien Pedro Bernardinelli en octobre 2014 a été reconnue par la NASA comme ayant le plus gros noyau de ce type jamais vu.

Selon un communiqué publié sur le site officiel de l’agence spatiale américaine, la comète possède un noyau d’environ 130 kilomètres de long. Dans cette distance, il est possible de voyager de São Paulo à la région intérieure de Holambra, par exemple.

Selon le communiqué, ce sont les données capturées par le télescope spatial Hubble qui ont permis de mener l’analyse : « Le noyau est environ 50 fois plus gros que ceux que l’on trouve dans la plupart des comètes. Sa masse est estimée à 500 billions de tonnes, soit environ 100 fois plus que la masse de n’importe quelle comète commune trouvée plus près du Soleil.

La mesure vient confirmer le statut de la comète découverte par l’astronome brésilien en tant que « mégacomète », complétant une étude publiée en février de cette année qui positionnait déjà le Bernardinelli-Bernstein comme ayant 137 km de la couronne à la queue – près du double de la détenteur du record précédent.

Avec ces proportions, la comète se heurte pratiquement au classement de « planète mineure », une catégorie que la communauté internationale reconnaît à des corps comme Pluton, par exemple.

Sur sa trajectoire actuelle, se déplaçant à une vitesse moyenne de 35 500 kilomètres par heure (km/h), les scientifiques disent qu’elle vient de la « périphérie » de notre système solaire vers le centre – mais elle devrait s’arrêter à plus ou moins 1,6 milliard de km loin du Soleil – cette distance est plus grande que le chemin entre notre étoile et Saturne, par exemple.

