Les EAU et les États-Unis signent un partenariat de partage de données sur Mars

Mardi, la NASA a annoncé que sa mission Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) et la mission Hope Probe des EAU ouvrent la voie à une plus grande collaboration scientifique et à un échange de données entre les deux satellites de Mars.

Grâce à ce nouveau partenariat, qui encourage le partage de données entre les projets, l’agence estime que les retours scientifiques des deux engins spatiaux, qui sont actuellement en orbite autour de Mars et collectent des données de son atmosphère, ajouteront de la valeur à la recherche non seulement des deux pays, ainsi que l’ensemble de la communauté scientifique impliquée dans l’analyse des données collectées par les missions.

Simulation artistique 3D du vaisseau spatial MAVEN en orbite autour de Mars. Image : NASA

En orbite autour de Mars depuis 2014, le vaisseau spatial MAVEN a été chargé d’étudier la haute atmosphère et l’ionosphère de la planète rouge, offrant un aperçu de l’évolution du climat au fil du temps.

« MAVEN et EMM explorent différents aspects de l’atmosphère martienne et du système de haute atmosphère », a déclaré Shannon Curry, chercheur principal de MAVEN à l’Université de Californie à Berkeley. « Combinés, nous aurons une bien meilleure compréhension du couplage entre les deux et de l’influence de la basse atmosphère sur la fuite dans l’espace des gaz de la haute atmosphère. »