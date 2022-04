L’Europe inaugure un nouveau centre de sécurité spatiale

Inauguré ce mardi (12), le nouveau Centre de sécurité spatiale de l’Agence spatiale européenne (ESA) est une installation dédiée aux équipes qui surveillent la météo spatiale. Le rayonnement électromagnétique et les particules chargées lancées dans l’espace par le Soleil peuvent perturber ou endommager les satellites actifs, frapper les explorateurs spatiaux humains et compromettre les infrastructures sur Terre, telles que les réseaux électriques.

Le directeur général de l’ESA, Josef Aschbacher, à l’intérieur du nouveau centre de sécurité spatiale de l’ESA. Image : ESA

Le nouveau centre de sécurité spatiale de l’ESA vise à développer des activités qui protègent notre planète de ces menaces potentielles et d’autres, telles que les collisions avec des astéroïdes et des débris spatiaux.

Josef Aschbacher, directeur général de l’ESA, était responsable de l’ouverture du secteur, qui est situé au centre de contrôle de mission (ESOC) de l’agence, à Darmstadt, en Allemagne. « Cette nouvelle installation de l’ESA démontre l’ambition de l’Europe d’avoir ses missions critiques en orbite et ses infrastructures civiles au sol bien protégées des dangers de l’espace », a déclaré Aschbacher. « En étroite coopération avec ses États membres, l’ESA contribue à des programmes spatiaux plus autonomes et résilients aujourd’hui et à l’avenir. »

En analysant les données provenant de satellites et d’autres services météorologiques spatiaux de l’ESA, les scientifiques de l’agence aident à protéger les engins spatiaux et les astronautes des éruptions de notre Soleil, tout en aidant à protéger les infrastructures civiles, telles que les réseaux électriques, au sol.

Selon Aschbacher, le nouveau Space Security Center fournira un environnement dynamique dans lequel des capacités, des outils et des modèles de météorologie spatiale de pointe seront développés, testés et évalués en étroite coopération avec des instituts et des industries européens.

Le Centre soutient également la fourniture d’informations et d’avertissements météorologiques spatiaux pour les missions spatiales exploitées par l’ESA, en étroite coordination avec le réseau de services météorologiques spatiaux de l’agence, grâce à la fourniture d’informations météorologiques spatiales fiables et en temps opportun aux opérateurs d’engins spatiaux, aux institutions, aux chercheurs et aux commerciaux. secteurs concernés par l’activité solaire, notamment les transports, la navigation et les opérateurs de réseaux électriques.

Les équipes du Centre surveilleront les données reçues des capteurs météorologiques spatiaux de l’ESA, qui comprennent actuellement des charges utiles à bord de Proba-2 et hébergées sur des missions pilotées par d’autres agences.

Prochaines missions de sécurité spatiale de l’ESA

À l’avenir, il sera également utilisé pour surveiller l’utilisation des données acquises par les trois prochaines missions de sécurité spatiale de l’ESA : Vigil, Hera et ClearSpace-1.

veillée

La mission Vigil surveillera notre Soleil actif pour aider à protéger la Terre de ses explosions violentes. Le vaisseau spatial transmettra un flux constant de données en temps quasi réel sur toute activité solaire potentiellement dangereuse, complétant les observations d’autres missions et permettant des prédictions plus précises des impacts de la météo spatiale sur notre planète.

Prévu pour être lancé en 2028, le vaisseau spatial Vigil devrait fournir une alerte précoce des tempêtes solaires imminentes et donc fournir plus de temps pour protéger à la fois les vaisseaux spatiaux en orbite et les infrastructures vitales au sol et les explorateurs spatiaux non protégés par le champ magnétique terrestre.

Lierre

Prévu pour un lancement en 2024, le vaisseau spatial Hera sera chargé d’examiner les suites du premier test d’impact cinétique de déviation d’astéroïde, réalisé par la mission DART de la NASA.

La mission vise à transformer l’expérience à grande échelle en une technique de défense planétaire bien comprise et reproductible. Démontrant de nouvelles technologies, de la navigation autonome autour d’un astéroïde à l’utilisation de CubeSats dans l’espace lointain, Hera sera la première sonde de l’humanité à rencontrer un système binaire d’astéroïdes et à valider pleinement une technique de défense planétaire.

ClearSpace-1

Première mission visant à retirer les débris spatiaux de l’orbite terrestre, le vaisseau spatial Clearspace-1 rencontrera un objet donné de 112 kg abandonné dans l’espace, le capturera et le déposera pour une rentrée atmosphérique en toute sécurité.

Conçue par l’équipe de l’ESA Clean Space, la mission utilisera les services de la startup suisse Clearspace SA pour démontrer les technologies nécessaires à l’élimination des débris, constituant une première étape vers l’établissement d’un nouveau secteur commercial durable dans l’espace. La mission est en cours de développement pour être lancée à la mi-2026.

