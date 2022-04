La Russie bloque les signaux satellites GPS en Ukraine, selon l’US Space Force

Les signaux satellites du système de positionnement global (GPS) sont bloqués en Ukraine, et tout indique qu’il s’agit d’une autre mesure prise par la Russie. Selon un rapport de la NBC, l’US Space Force affirme que les brouilleurs des forces russes ciblent des satellites utilisés pour la navigation, la cartographie et à d’autres fins.

Les services GPS semblent être menacés en Ukraine, selon les informations de l’US Space Force. Image: Lockheed Martin et l’US Space Force

« L’Ukraine pourrait ne pas être en mesure d’utiliser le GPS car il y a des brouilleurs qui l’empêchent de recevoir des signaux utilisables », a déclaré à Nightly News David Thompson, chef adjoint des opérations spatiales de la Force spatiale.

« Il est certain que les Russes comprennent la valeur et l’importance du GPS et essaient d’empêcher les autres de l’utiliser », a ajouté Thompson, notant que la Russie n’a attaqué directement aucun satellite en orbite, mais que la Force spatiale garde un œil sur ces possibilités.

Plus précisément, selon Thompson, la Russie vise le système de satellites Navstar utilisé par les États-Unis et mis à la disposition de nombreux pays du monde. À leur tour, les Russes ont leur propre système indépendant, appelé GLONASS, tandis que les Européens en ont un appelé Galileo, et la Chine utilise Beidou.

D’après le site espace.com, Navstar utilise 24 satellites principaux qui orbitent autour de notre planète toutes les 12 heures. Le système fonctionne en envoyant des signaux synchronisés aux utilisateurs sur Terre.

Comme les satellites se déplacent dans des directions différentes, l’utilisateur reçoit les signaux à des moments légèrement différents. Lorsque quatre satellites sont disponibles, les récepteurs GPS peuvent utiliser leurs signaux pour calculer la position de l’utilisateur, souvent à quelques mètres près.

Les satellites Internet ont également été bloqués en Ukraine

L’Ukraine souffre également d’un manque de connectivité Internet à la suite des attaques russes, qui ont commencé le 24 février et se poursuivent toujours. Cela a incité le ministre de la Transformation numérique et vice-Premier ministre du pays, Mykhailo Fedorov, à demander de l’aide à Elon Musk, PDG de SpaceX.

Dans une action conjointe avec l’Agence américaine pour le développement international (USAID), SpaceX a envoyé 5 000 kits Internet haut débit par satellite dans le pays.

Début mars, Musk a noté que les signaux des satellites Starlink étaient également bloqués, et la société s’adapte. « Certains terminaux Starlink à proximité des zones de conflit ont été bloqués pendant plusieurs heures », a écrit le milliardaire sur son compte Twitter. « Notre dernière mise à jour logicielle contourne les interférences. »

