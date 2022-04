Un chercheur de l’USP enregistre le premier comportement homosexuel chez des singes capucins

Selon l’auteur principal de la recherche, le biologiste Henrique Rufo, doctorant au Département de psychologie expérimentale de l’Institut de psychologie (IP) de l’Université de São Paulo (USP), qui étudie l’apprentissage social des singes capucins, il y a étaient quatre épisodes de quelques secondes entre six singes différents, faisant partie du groupe de 33 individus de l’espèce Sapajus libidinosus qui vivent dans le parc écologique de Tietê, dans la zone Est de São Paulo.

Rufo dit que les observations se sont produites de manière imprévue lors d’une expérience menée dans le cadre de ses recherches de maîtrise. Il a placé deux boîtes à problèmes en acrylique avec des trous au sommet et de la mélasse à l’intérieur de l’environnement où vivent les singes, cherchant à analyser comment les animaux utiliseraient des outils pour accéder à la nourriture et comment cet apprentissage se propagerait socialement.

Pendant l’enregistrement des singes, il y a eu quatre occasions où un singe mâle s’est approché d’un autre mâle qui interagissait avec l’une des boîtes, l’a chevauché et a commencé à commettre des actes sexuels.

Selon Rufo, l’idée de publier ces disques est venue lorsque le magazine comportement a lancé un appel à articles sur des rapports anecdotiques (c’est-à-dire des expériences avec un trop petit nombre de cas pour étayer une conclusion scientifique généralisable) dans le domaine du comportement animal.

Jusque-là, il n’y avait que des rapports publiés sur le comportement homosexuel chez les singes capucins du genre Sapajus en captivité, où des mâles étaient observés en train de monter d’autres mâles lorsqu’ils étaient réintroduits dans le groupe après une séparation.

Bien que les nouvelles découvertes ne soient qu’anecdotiques, l’auteur explique qu’elles sont précieuses car elles soulèvent des hypothèses initiales qui peuvent être systématiquement étudiées ultérieurement. La première est que les cas observés incluent des singes juvéniles chevauchant des singes adultes, ce qui suggère que le comportement sexuel entre les mâles de cette espèce n’a peut-être pas de rôle dans l’établissement de la dominance.

Les interactions sexuelles entre primates du même sexe (qui peuvent impliquer de monter, de toucher, de stimuler la bouche ou de montrer les organes génitaux à une cible spécifique) sont de nature très courante.

Des comportements de ce type ont déjà été observés chez plusieurs espèces, comme les chimpanzés, les babouins, les mandrills, les langurs, les bonobos, les gorilles, les orangs-outans d’Afrique et d’Eurasie, ainsi que les ouistitis, les singes araignées, les singes écureuils et les singes capucins eux-mêmes, dans le Amériques.

Des comportements homosexuels, tels que monter un mâle sur un autre et montrer les organes génitaux, ont déjà été observés chez plusieurs espèces de singes, comme les chimpanzés. Image : Patrick Rolands –

Ces interactions peuvent avoir les fonctions sociales les plus diverses. Chez les singes dorés et écureuils, le montage et l’affichage des organes génitaux, respectivement, sont associés à des relations de dominance, mais cela ne semble pas être un facteur clé pour la plupart des espèces.

Les bonobos, par exemple, utilisent le sexe pour solliciter le partage de nourriture et gérer les conflits, calmer les tempéraments ou servir de réconciliation après un combat, ce que l’on voit également chez les singes capucins du genre Cebus.

« Voyant qu’il existe peu de travaux portant sur le domaine des comportements sexuels entre individus de même sexe chez les singes dans les Amériques, cet article peut servir de coup d’envoi à d’autres études plus approfondies dans la discussion sur les comportements sexuels des primates », explique Rufo, qui dit avoir l’intention d’entrer en contact avec d’autres chercheurs dans le domaine pour compiler plusieurs enregistrements ponctuels comme celui-ci dans un travail plus complet avec le potentiel d’indiquer des conclusions plus solides.

La recherche a été réalisée avec le financement de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) et une bourse de maîtrise du Conseil national pour le développement scientifique et technologique (CNPq), sous la direction du professeur Eduardo Ottoni, qui signe également l’article.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !