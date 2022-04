Le spectrographe du télescope James Webb peut observer plus de 100 galaxies en même temps

Se rapprochant de plus en plus de l’ouverture des yeux sur le cosmos, le télescope spatial James Webb (JWST), lancé à Noël 2021, est le moyen le plus moderne d’étudier les galaxies les plus anciennes et les plus lointaines qui ont émergé dans le jeune univers à partir de la poussière et du gaz laissé par le Big Bang.

Parmi les quatre instruments qui le composent, le spectrographe proche infrarouge (NIRSpec), financé par l’Agence spatiale européenne (ESA), dans le cadre de sa collaboration pour le grand observatoire de la prochaine génération, mérite d’être mentionné.

« L’une des règles de construction des engins spatiaux est d’avoir le moins de pièces mobiles possible », a déclaré en plaisantant Andy Bunker, astrophysicien à l’Université d’Oxford. « Et c’est pourquoi nous avons construit quelque chose qui a un quart de million de persiennes », a-t-il déclaré à propos des volets NIRSpec. Bunker est l’un des sept scientifiques européens qui ont façonné la conception du spectrographe et attend avec impatience le moment où l’instrument commencera à fournir des données.

« J’ai toujours été intéressé à repousser la limite de l’objet connu le plus éloigné », a déclaré Bunker dans une interview avec le site Web. espace.com. « Il s’agit de comprendre les premiers stades de l’univers, lorsque les premières étoiles et galaxies se sont formées. Et nous essayons de poursuivre cela.

Avec son miroir géant de 6,5 mètres de large, JWST a été construit pour étudier le passé de l’univers. Il le fera en examinant la lumière infrarouge, la partie du spectre électromagnétique qui transporte la chaleur avec des longueurs d’onde plus longues que la lumière visible.