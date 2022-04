La vidéo d’ingénieurs fuyant une fusée après un échec est un « cours sur la façon de ne pas faire de science »

Une startup appelée Pythom a même tenté de le cacher, mais une vidéo de ses ingénieurs fuyant une fusée (appelée « Eiger ») après son allumage a fait le tour du World Wide Web, ce qui a suscité de vives critiques à l’encontre de la société. mesures de sécurité assouplies.

Après la diffusion de la vidéo, la société a essayé d’exécuter une version éditée, sans la partie « go-explode-run-for-your-lives », mais comme Internet est Internet et que tout ici est éternel dès qu’il est publié. , plusieurs versions ont déjà été mises à disposition sur YouTube – comme celle que vous voyez ci-dessous :

Où commencer? Pourquoi y a-t-il un employé (vraisemblablement au moins) de l’entreprise sous la fusée quand est-il verticalisé ? Pourquoi les photographes sont si proches de la fusée au moment de l’allumage? Pourquoi la «cabine de protection» (encore une fois, vraisemblablement) est une remorque?

Il y a plusieurs façons de définir tout ce fiasco, mais le journaliste américain Eric Berger, d’Ars Technica, l’a très bien défini sur Twitter : « une classe sur comment ne pas faire de fusée ».

C’était la vidéo intégrée dans son tweet – publié à l’origine par la société elle-mêmesoit dit en passant – qui a fini par être modifié pour supprimer les parties de la « fuite de masse ».

Dans le billet publié sur son blog officiel à propos de l’événement, Pythom n’a toujours pas très bien expliqué ce qui s’est passé : « nous ne savions pas ce qui allait se passer. C’était notre première tentative. Tellement de pièces détachées qu’ils ont dû se «parler». Les chances étaient, rien ne se passerait; silence total. Ou bien il exploserait en miettes sur la plate-forme. Mais attendez, et s’il décolle ? Nous avons attaché quatre chaînes lourdes au cordon élastique à la dernière minute. Dans le meilleur des cas, la fusée s’enflammerait, et peut-être même s’élèverait de quelques centimètres, avant de basculer.

C’est d’ailleurs le premier paragraphe du post.

Pour rendre justice à l’entreprise, la manière dont la vidéo est présentée ci-dessus suggère qu’il s’agissait d’un test de tir statique – c’est-à-dire que l’ensemble du processus d’allumage, y compris le démarrage du moteur, se déroule normalement, à la différence que la fusée est attaché au sol au lieu de monter. L’absence de « tête » sur la fusée signifie qu’elle n’avait pas de charge.

Avec des proportions appropriées, nous avons déjà vu des géants de l’industrie, tels que SpaceX, le faire. La différence est qu’Elon Musk ne serait pas sous le Starship pendant le test – ni à proximité immédiate. Ou dans les kilomètres les plus proches. Ou peut-être même pas dans la ville où se déroulait le test.

Selon les informations du site officiel, Pythom a développé l’Eiger comme « une fusée dont le carburant n’a pas besoin de structures de stockage cryogéniques ». La fusée en question a la capacité de lancer jusqu’à 150 kilogrammes (kg) de charge utile en orbite terrestre basse (LEO). De plus, l’entreprise se vante d’avoir « moins de personnes et une structure de bureau réduite », dit-elle, car la plupart des coûts du secteur aérospatial sont liés au capital humain.

Une carte sur le site officiel montre que Pythom ne dispose que de deux bureaux : une structure de fabrication en Californie (USA) et une structure « de contrôle » à Stockholm (Suède).

Dans un deuxième article de mise à jour du blog, Pythom a nié avoir désobéi aux pratiques de sécurité connues, critiqué les membres de la presse qui ont fait de la place pour que l’événement soit publié et a promis d’aborder la question en détail lors d’une conférence de presse qui se tiendra le 21 avril. . . La conférence de presse, selon la société, sera ouverte au public et « présentera au monde le Pythom désormais soudainement bien connu et comportera une session de questions et réponses ».

