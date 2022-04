SpaceX et la Corée du Sud s’associent pour lancer cinq satellites militaires d’ici 2025

Profitant d’une croissance soudaine du secteur aérospatial du pays, SpaceX s’est associé au gouvernement sud-coréen pour lancer, d’ici 2025, au moins cinq satellites militaires, dans le cadre d’une initiative appelée par la nation asiatique du « Projet 425 ».

Selon les informations publiées jusqu’à présent, tous les satellites auront le caractère d’observation de points stratégiques pour la Corée du Sud sur Terre. Il y aura quatre satellites radar à synthèse d’ouverture (SAR) et un satellite infrarouge électro-optique (EO/IR). Il n’y a toujours pas de calendrier précis pour chaque lancement et on ne sait pas encore si les véhicules utilisés seront les fusées Falcon 9 éprouvées.

