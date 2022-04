Des documents prouvent la chute d’un objet d’un autre système stellaire vers la Terre

Une série de documents auparavant secrets publiés par le United States Space Command (USSC) confirme la chute d’un objet d’un autre système stellaire – un météore – sur Terre. Plus précisément, en 2014, l’objet a illuminé le ciel de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Océanie, avant de s’écraser dans la mer, où il a potentiellement laissé des débris.

Dans les observations spatiales, « objet d’un autre système stellaire » (ou simplement « interstellaire ») est un terme appliqué aux corps célestes en dehors de notre système solaire. La simple apparition de l’un d’eux dans notre quartier dans l’espace est déjà une rareté : publiquement, nous n’en connaissions que deux – le 1I/ʻOumuamua en 2017 et le 2I/Borisov en 2019, et aucun d’entre eux ne s’est approché de nous .

Lire aussi

6/ « J’ai eu le plaisir de signer un mémo avec @ussfspocLe scientifique en chef, Dr. Mozer, pour confirmer qu’un objet interstellaire précédemment détecté était bien un objet interstellaire, une confirmation qui a aidé la communauté astronomique au sens large. pic.twitter.com/PGlIOnCSrW — Commandement spatial américain (@US_SpaceCom) 7 avril 2022

« J’ai eu le plaisir de signer un mémorandum avec le directeur scientifique de l’USSC, le Dr. Mozer, pour confirmer qu’un objet interstellaire précédemment détecté provenait en fait d’un autre système stellaire, une confirmation qui a aidé la communauté astronomique dans son ensemble », a déclaré l’agence sur Twitter, citant une déclaration du lieutenant-général John E. Shaw de Forces armées des États-Unis Forces armées des États-Unis. Shaw est le commandant par intérim de l’USSC.

Par « précédemment détecté », le tweet ci-dessus fait référence à une étude réalisée sur l’objet d’un autre système stellaire en 2019, disponible sur arXiv et menée par deux astrophysiciens de l’Université de Harvard – Amir Siraj (auteur principal) et Abraham « Avi » Loeb (le même Loeb qui appelait ‘Oumuamua « reste de technologie extraterrestre »).

Après la publication du matériel, Siraj a parlé à VICE du fait que l’étude – une simple compilation de données d’observation – était « en cours d’examen par les pairs depuis des années, étrangement liée par les circonstances inhabituelles et le caractère unique de la découverte, comme ainsi que les obstacles posés par l’implication d’informations et d’entités confidentielles du gouvernement américain ».

« Je ris du fait que nous avons du matériel interstellaire déversé sur Terre et que nous savons où il se trouve », a déclaré Siraj, qui est maintenant directeur des études sur les objets interstellaires au projet Galileo à Harvard. « Une chose que nous avons définitivement vérifiée – et dont j’ai parlé à quelques personnes – est la possibilité que nous puissions rechercher des fragments sur le fond de l’océan au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. »

1l/’Oumuamua est un objet d’un autre système stellaire découvert en 2017. Cependant, des documents récemment publiés par le gouvernement américain font état d’un météore qui, contrairement à lui, est même tombé sur Terre (Image : Gemini Observatory/AURA/NSF)

Le scientifique reconnaît cependant que ce serait assez compliqué, étant donné que la descente du météore dans l’atmosphère l’a brûlé, donc tous les morceaux qui sont tombés à notre surface (météorites) sont probablement assez petits et difficiles à suivre – s’il y en a. . Siraj a déclaré que dans l’espace, le météore ne faisait pas plus de « quelques mètres » de diamètre.

Selon lui, au moment de l’envoi de l’étude, les deux astrophysiciens, inspirés par la découverte de 1I/ʻOumuamua, ont décidé de revoir toute une base de données relative aux impacts d’objets spatiaux contre la Terre, maintenue par la NASA. Sur cette base, un choc spécifique leur sauta aux yeux – qui eut lieu le 8 janvier 2014 près de l’île de Manus – en raison de sa vitesse inhabituelle d’un peu plus de 209 000 kilomètres par heure (km/h).

« C’était trop rapide, alors je me souviens avoir pensé: » Oh mon Dieu, cela pourrait être un météore interstellaire « », a déclaré Siraj. « C’était comme s’il se cachait à la vue de tous. Ce n’était pas comme si nous devions creuser très profondément dans cette base. C’était plus un cas que puisque nous n’avions pas vu d’objet d’un autre système stellaire depuis 2017, personne n’avait de raison de penser qu’il pourrait y avoir des météores de l’extérieur du système solaire. »

Après avoir effectué toutes les analyses de données, Siraj et Loeb ont rédigé le document qui a été soumis au Lettres du journal astrophysiqueune publication scientifique très appréciée, mais l’étude a été bloquée par le fait que certaines informations techniques de la base de données ont été censurées par le Département américain de la Défense (DoD).

La raison en était bien plus technologique que scientifique, en fait : certains des capteurs utilisés pour mesurer les vitesses terminales des objets venant de l’espace utilisent des ressources qui sont également appliquées par le DoD pour détecter et mesurer les informations des missiles ennemis et même des armes nucléaires. De ce fait, il existe une sorte de confidentialité préalable des informations détectées par ces instruments qui a empêché les deux scientifiques d’analyser toutes les informations de leur découverte.

Dans la nouvelle documentation publiée par l’USSC (dont Siraj n’a entendu parler que grâce à un tweet d’un scientifique), l’agence précise que « la vitesse terminale de l’objet d’un autre système stellaire est très proche des estimations de la NASA ». Maintenant, Siraj demande à voir la publication complète de l’étude originale afin que d’autres scientifiques du domaine puissent l’utiliser comme base bibliographique pour des recherches ultérieures.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !