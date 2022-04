Les astronomes détectent le laser spatial galactique le plus éloigné et le plus puissant

Une étude publiée sur le serveur prépresse arxiv et déjà accepté pour publication par la revue scientifique Les lettres du journal astrophysique rapporte une découverte impressionnante dans l’univers : une émission laser intense à environ 5 milliards d’années-lumière de la Terre – le mégamaser hydroxyle (OH) le plus éloigné jamais détecté.

Vue d’artiste d’un mégamaser détecté par des radiotélescopes. Image : IDIA/LADUMA utilisant les données de NASA/StSci/SKAO/MolView

Réalisée par une équipe internationale d’astronomes dirigée par Marcin Glowacki, chercheur associé au Centre international de recherche en radioastronomie (ICRAR) de l’Université Curtin en Australie, la découverte révèle que la lumière du mégamaser a parcouru un nombre inimaginable de 58 milliards (le nombre 58 dans un ligne) par 21 zéros) kilomètres de la Terre.

Selon Glowacki, les mégamasers sont généralement créés lorsque deux galaxies entrent en collision violemment dans l’univers. « Lorsque les galaxies entrent en collision, le gaz qu’elles contiennent devient extrêmement dense et peut déclencher des faisceaux de lumière concentrés », a-t-il déclaré.

Un laser record surnommé le « Big Boss »

Le phénomène a été détecté par le radiotélescope MeerKAT de l’Observatoire sud-africain de radioastronomie (SARAO). « C’est le premier mégamaser OH à être observé par MeerKAT et le plus éloigné vu par n’importe quel télescope à ce jour », a déclaré Glowacki. L’objet record s’appelait « Nkalakatha », un mot de la langue zoulou, l’une des 11 langues officielles d’Afrique du Sud, signifiant « grand chef ».

« Il est impressionnant qu’en une seule nuit d’observations, nous ayons déjà trouvé un mégamaser qui bat tous les records. Cela montre à quel point le télescope est bon », a déclaré le scientifique, révélant que plus de 3 000 heures de données collectées par MeerKAT ont été analysées.

Les mégamasers sont des lasers astronomiques qui ne sont pas émis dans des longueurs de lumière visible, mais dans des micro-ondes. Ce sont des sources naturelles d’émission de raies spectrales stimulées, qui se distinguent des autres masers astrophysiques par leur luminosité isotrope élevée.

Les mégamasers OH, comme celui identifié par MeerKAT et analysé par l’équipe de Glowacki, sont des émissions avec des longueurs d’onde de 18 cm, détectées presque exclusivement dans les galaxies infrarouges.

L’équipe utilise MeerKAT pour examiner en profondeur des régions étroites du ciel et mesurera l’hydrogène atomique dans les galaxies du passé lointain au plus récent. La combinaison de l’étude des masers OH et à hydrogène aidera les astronomes à mieux comprendre l’évolution de l’univers à travers l’histoire.

« Nous avons des observations de suivi du mégamaser prévu et espérons faire de nombreuses autres découvertes », a déclaré Glowacki.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !