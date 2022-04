Des chimistes exploitent la lumière du soleil pour recycler les déchets plastiques

Des chimistes de l’Université Cornell aux États-Unis ont découvert un moyen d’utiliser la lumière et l’oxygène pour recycler le plastique en acide benzoïque. Il s’agit d’un composé stocké dans les laboratoires de chimie des collèges et des collèges, utilisé dans les parfums, les conservateurs alimentaires et d’autres produits courants.

Des emballages en plastique ont été utilisés dans une expérience pour tester l’utilisation de la lumière du soleil et de l’oxygène dans le recyclage du plastique en acide benzoïque. Image : Liudmila Chernetska – iStockPhoto

Les boîtes à œufs en polystyrène, les objets en acrylique, les tasses et de nombreux autres articles couramment utilisés sont constitués de polystyrène (PS), un type de plastique qui représente un tiers des déchets mis en décharge dans le monde.

Une équipe dirigée par Erin Stache, professeur adjoint de chimie et de biologie chimique à Cornell, a découvert que la réaction peut même se produire dans une fenêtre lumineuse.

Son article, publié dans Journal de l’American Chemical Society, rapporte un processus léger et respectueux du climat qui s’adapte aux flux de déchets commerciaux et qui s’aligne sur la mission de son laboratoire de répondre aux préoccupations environnementales par la chimie. De plus, selon Stache, le processus tolère les additifs inhérents au flux de déchets des consommateurs, notamment la saleté, les colorants et d’autres types de plastiques.

Pour vérifier les hypothèses, Stache a fait des expériences de dégradation dans une fenêtre ensoleillée de son laboratoire l’été dernier. Dans un endroit avec un fort ensoleillement toute l’année, la réaction pourrait se faire à l’extérieur.

« L’avantage d’utiliser la lumière est que vous pouvez obtenir un contrôle précis sur le processus chimique grâce à certains des catalyseurs que nous avons développés pour tirer parti de la lumière blanche. Si nous pouvons utiliser la lumière du soleil pour piloter le processus, c’est un avantage », a déclaré Stache.

Pour tester la tolérance du processus aux autres composés mélangés au plastique PS, les chercheurs ont tout utilisé, des matériaux d’emballage aux couvercles de tasses à café à emporter.

Selon l’étude, les articles en plastique noir se dégradent moins efficacement, peut-être parce que les colorants noirs inhibent la pénétration de la lumière. Image : Liudmila Chernetska – iStockPhoto

Ils ont découvert que trois articles – un couvercle de tasse à café blanc, du polystyrène et un couvercle transparent – ​​se dégradent efficacement. « Un couvercle de tasse à café noir se dégrade moins efficacement, peut-être parce que les colorants noirs inhibent la pénétration de la lumière », a déclaré Stache. « Ces résultats signifient que notre système pourrait efficacement décomposer les échantillons de PS commerciaux, même avec un matériau composite insoluble supplémentaire », a-t-il conclu.

Pour démontrer la faisabilité et l’application commerciale potentielle, les chercheurs ont créé une configuration avec deux pompes à seringue et deux lampes à LED dans un photoréacteur imprimé en 3D. L’efficacité du processus de broyage à grande échelle était similaire à celle des petits lots. « Si nous pouvons rendre le processus encore plus efficace, nous pouvons réfléchir à la façon de le commercialiser et de l’utiliser pour traiter les flux de déchets », a déclaré Stache.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !