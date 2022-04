Étude : les enfants ne voient pas les animaux comme de la nourriture, contrairement aux adultes

Une nouvelle étude publiée par la revue Psychologie sociale et sciences de la personnalité déclare que les enfants de moins de 11 ans sont moins susceptibles de voir les animaux de la ferme comme de la nourriture, contrairement aux personnes plus âgées.

La conclusion de l’étude, menée par l’Université d’Exeter au Royaume-Uni, est que nous ne naissons pas avec les processus mentaux qui nous font voir la viande comme une nécessité alimentaire – elle apparaît à travers le conditionnement externe au cours de notre vie.

Lire aussi

Les animaux de ferme sont facilement reconnus comme un moyen de production pour l’industrie alimentaire, mais cette perception n’est pas présente chez les enfants de moins de 11 ans, selon l’étude (Image : Elena Sherengovskaya/)

La nouvelle recherche est basée sur plusieurs études antérieures, qui nous font séparer les animaux en deux catégories distinctes : les « animaux de compagnie », c’est-à-dire nos animaux de compagnie ; et « nourriture », c’est ainsi que nous pensons normalement aux vaches, porcs, poulets et autres animaux de ferme qui sont utilisés dans la production animale.

« Nos résultats suggèrent que nous devons reconsidérer la façon dont nous enseignons aux enfants les relations humaines avec d’autres animaux », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Luke McGuire. « Les enfants sont motivés à considérer [o ato de se alimentar de carne] quelque chose de nocif pour le monde naturel, il peut donc être dans notre intérêt de commencer ces discussions sur les décisions alimentaires plus tôt dans la vie.

Selon le matériel diffusé, trois tranches d’âge différentes ont été interrogées : les enfants de 9 à 11 ans, les jeunes adultes de 18 à 21 ans et les adultes de 29 à 59 ans. Totalisant 479 personnes interrogées, les enfants étaient moins susceptibles de voir une sorte de « hiérarchie morale » – pour paraphraser le texte du journal – que les autres âges.

Par « hiérarchie morale », les érudits définissent cela comme « la croyance que la valeur d’un animal dépend de son espèce et de la façon dont on sent que l’animal est normalement traité par rapport à la façon dont il devrait être traité ».

Concrètement : les enfants pensent que les poulets, les cochons et les vaches devraient être mieux traités – contrairement aux échantillons publics adultes. Cependant, l’étude souligne que même les enfants considéraient les animaux de compagnie communs – les chiens et les chats, par exemple – comme « plus importants » que les animaux de ferme.

Ce n’est plus d’aujourd’hui qu’il y a un révisionnisme des habitudes alimentaires partout dans le monde : l’augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre a une des causes attribuées à la production animale. Plus de bovins de boucherie (essentiellement, le bœuf qui se transforme en hamburger) équivaut à plus d’émissions et, par conséquent, à une aggravation du réchauffement climatique.

Plusieurs organismes de protection de l’environnement soulignent même que l’adoption d’une alimentation plus axée sur les légumes et moins dépendante de la viande est l’un des facteurs qui peuvent nous aider à atténuer le problème du changement climatique. Cependant, c’est la première fois depuis des années qu’une étude évalue les aspects psychologiques de cette décision.

Cependant, ceux qui pensent que l’étude vise à « rendre le monde entier végétalien » se trompent : « comme pour tous les processus sociaux en psychologie, il vaut la peine de prendre du recul pour considérer d’où viennent toutes ces cognitions » et attitudes ». dit le Dr. McGuire. « L’examen critique de notre relation avec les animaux devrait être un objectif primordial pour ceux qui luttent contre le réchauffement climatique – et cet examen commence dès l’enfance. »

L’expert en psychologie a déclaré que les recherches vont maintenant se poursuivre, essayant de déterminer à quel moment de l’adolescence et quels facteurs nous amènent à être conditionnés à préférer le barbecue à la salade.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !