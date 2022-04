Les pays riches sont les premiers responsables du réchauffement climatique

Une nouvelle étude attribue la plus grande part de responsabilité au réchauffement climatique aux pays les plus riches, en particulier aux États-Unis et aux membres de l’Union européenne (UE). La conclusion est venue après une analyse de 50 ans d’histoire de l’exploration, montrant que les deux noms cités ci-dessus sont à eux seuls responsables de près des deux tiers de cette exploration – dont une grande partie est excédentaire.

La prémisse établit un paradoxe intéressant, déclarant catégoriquement que, bien qu’étant la minorité de la population mondiale, ce sont les riches qui finissent par exploiter l’un des principaux problèmes auxquels le monde est confronté aujourd’hui.

