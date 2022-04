La mission Ax-1 testera du matériel pour construire des télescopes spatiaux beaucoup plus grands que ceux actuels

Parmi les nombreuses expériences qui seront menées par l’équipage de la mission Ax-1, le premier vol entièrement privé vers la Station spatiale internationale (ISS), en est une qui pourrait aider la NASA à construire des télescopes spatiaux plus grands que jamais.

Appelé Fluidic Telescope Experiment (FLUTE), le programme a été conçu pour étudier l’utilisation de liquides dans le développement de lentilles de télescope, qui pourraient être fabriquées dans l’espace même en lançant le matériau.

Si la technique s’avère possible, les télescopes spatiaux pourraient devenir beaucoup plus grands qu’ils ne le sont aujourd’hui – ce qui est très important pour l’astronomie, car plus un télescope est grand, plus il est puissant.