Le télescope Gemini South enregistre des jets stellaires tourbillonnant dans l’espace

Deux images récemment publiées montrent des jets stellaires courbes qui sont le sous-produit de la formation d’étoiles. Son apparence sinueuse est causée par l’attraction gravitationnelle des étoiles compagnes, selon le National Science Foundation’s National Research Laboratory for Infrared Optical Astronomy (NOIRLab), un centre de recherche et développement financé par le gouvernement américain.

Lorsque les jeunes étoiles tournent, leurs champs magnétiques interagissent avec le gaz environnant, créant deux flux de gaz ionisé émis dans des directions opposées, ce que l’on peut voir sur de nouvelles photos prises par le télescope Gemini South, situé sur une montagne des Andes chiliennes et exploité par NOIRLab.

Gemini South est un télescope optique/infrarouge de 8,1 mètres qui utilise un système optique adaptatif, permettant aux astronomes de contrer les effets de flou de l’espace et de capturer les observations « cristallines » de ces jets stellaires sinueux.

Le télescope Gemini Sud au Chili a capturé un jeune jet stellaire, appelé MHO 2147, situé à 10 000 années-lumière de la Terre dans le plan galactique de la Voie lactée. Image : Observatoire international Gemini/NOIRLab/NSF/AURA

La première image montre MHO 2147, un jet stellaire situé à 10 000 années-lumière de la Terre. Il est proche de la frontière entre les constellations du Sagittaire et d’Ophiuchus, également appelée Serpentarium, dans le plan galactique de la Voie lactée.

« MHO 2147 serpente à travers une toile de fond étoilée dans l’image – une apparence » serpentine « appropriée pour un objet proche d’Ophiuchus », lit la déclaration de NOIRLab.

Le jet MHO 2147 est intégré dans un nuage infrarouge sombre, qui est une région de gaz froide et dense qui n’émet pas beaucoup de lumière infrarouge. Il est produit par une jeune étoile appelée IRAS 17527-2439, et il a changé de direction au fil du temps, ce qui fait que les sorties de chaque côté de l’étoile se tordent et tournent dans l’espace.

Des observations récentes suggèrent qu’IRAS 17527-2439 pourrait appartenir à un système stellaire triple séparé de près de plus de 300 milliards de kilomètres. Par conséquent, selon NOIRLab, le changement de direction du jet pourrait être causé par des interactions gravitationnelles entre IRAS 17527-2439 et d’autres étoiles proches.